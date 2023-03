La Costa Brava a l’estiu és una destinació predilecta per a multitud d’usuaris i, com a tal, obre un gran ventall d’activitats per a tots els públics. Una de les més atractives -i que ha anat in crescendo els darrers anys- és la nàutica. Els vilatans d’arran de mar han vist com les barques s’han multiplicat i, de retruc, alguns sectors se n’han beneficiat econòmicament. Palafrugell és un dels municipis que més embarcacions acull, hi ha una desena d'entitats que gestionen fins a 914 boies repartides entre les platges de Llafranc, Tamariu, Canadell i Portbo-Calau. El problema, segons indiquen des de l’Ajuntament, és que moltes de les boies actuals no compleixen la normativa pel que fa a Medi Ambient. Des d’aquest departament de la Generalitat han advertit que en zones de praderies de fanerògames (on hi ha posidònia) només s’haurien de fer servir boies de baix impacte. Això complica la instal·lació d’aquesta temporada a Palafrugell, perquè els operadors no tindrien temps d’adaptar-se la nova normativa.

Segons el regidor de Via Pública, Jaume Palahí, s’està arribant a un acord per tal que la normativa s’apliqui en un 25% dels casos i es pugui garantir el servei aquest estiu. Tot i que en el plec de condicions ja s’advertia als licitadors que havien d’adequar-se a la normativa vigent. «La Generalitat ens va enviar un informe alertant que tal com tenim les coses no ens autoritzarien el Pla d’Usos de 2023 i, si això passa, no hi haurà boies aquest estiu. Nosaltres ho vam dir als operadors que hi ha. D’altra banda, hem de fer un estudi de tot el que hi ha sota l’aigua per enviar-los-hi per saber si els morts de les boies estan integrats o si s’han de treure. Teòricament, s’haurien de retirar cada any a final de temporada, però hi han morts de formigó que porten molts anys i això ha provocat que l’hàbitat del fons marí s’hi adapti i treure’ls en aquestes condicions és encara més perillós. Medi Ambient, un cop rebi l’estudi, ens ha de dir quins s’han de treure i quins no», precisa Palahí.

En aquests moments, s’utilitzen blocs de formigó per anclar les boies, però la Generalitat no ho veu amb bons ulls. En una primera negociació es va aconseguir que en lloc d’estar obligats a canviar tots els sistemes d’ancoratge, es pogués començar només amb un 25%, segons el regidor Jaume Palahí. En el darrer ple, però, es va explicar que a tres mesos de la instal·lació, les empreses ja han advertit que tampoc és possible.

Praderies de posidònia

Un dels inconvenients en aquesta equació són les praderies de posidònia. Durant l’any 2021, l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell va encarregar un estudi cartogràfic de la distribució de les praderies de posidònia del litoral de municipi. L’objectiu de l’estudi, realitzat pels tècnics de l’empresa gironina Natura Montfred, era actualitzar i ampliar el coneixement sobre la distribució i la superfície que ocupen aquests herbassars. Els resultats del mateix van determinar que al municipi hi ha 49,31 hectàrees de praderies de fanerògames marines, entre les quals destaca la posidònia oceànica. En el marc del mateix estudi es van detectar un total de 679 espècies de fauna i flora marina.

Els científics indiquen que la posidònia oceànica és un element fonamental del fons marí que contribueix a l’oxigenació de l’aigua, alhora que serveix de refugi per a nombrosos peixos i mol·luscs, entre d’altres.