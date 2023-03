L’Agència Catalana de Turisme (ACT), del Departament d’Empresa i Treball, ha atorgat un nou distintiu de la marca Barris i Viles Marineres, adreçada a les poblacions i zones litorals que conserven viva la cultura lligada al mar, a Calella de Palafrugell. Juntament amb la resta de municipis i barris que ja tenen aquest distintiu, Calella destaca per la seva forta personalitat marcada pel caràcter historicocultural, la gastronomia, el paisatge i la promoció d’esdeveniments al voltant de la relació entre l’home i el mar.

Amb aquesta certificació, Calella de Palafrugell s’uneix als 16 municipis que ja compten amb el distintiu, entre ells, Begur, l'Escala, l'Estartit, Llançà, Palamós o Tossa de Mar.

Segons exposa el Govern, aquestes distincions volen reconèixer la tasca que es fa des d’aquests territoris en favor de les tradicions, el paisatge, la cultura i la història, tot mantenint i potenciant la mirada marinera que els fa singulars. A més, aquests barris i aquestes viles marineres esdevenen elements que aporten a Catalunya qualitat, identitat i notorietat, en la línia amb el que marquen els dos instruments amb què el Govern posa en valor el sector turístic: el Pla estratègic de turisme de Catalunya i el Pla de màrqueting.

Barris i Viles Marineres és una de les marques de promoció turística impulsada per l’ACT per donar resposta als reptes del Pla de màrqueting turístic de Catalunya, com ara promoure el turisme com a eina de desenvolupament, diversificació econòmica i garantia de futur per a les ciutats, pobles i viles; crear sinergies entre municipis; potenciar la diversificació i la desestacionalització, de l’activitat turística; i protegir la conciliació i l’equilibri entre els residents i els visitants/turistes.

Una nova vila marinera

Calella de Palafrugell és un antic poble de pescadors que encara conserva l’encant que es respirava als pobles costaners de l’Empordà abans de l’arribada del turisme. Aquesta localitat és famosa per les seves platges i cales rocoses, les cases blanques de pescadors i els carrerons plens de vida. A part, també destaca per la Cantada d’Havaneres, una celebració que ha tingut lloc a la vila, el primer cap de setmana de juliol, des de 1966. Actualment, molts dels baixos d’aquestes cases de pescadors, s’han convertit en restaurants especialitzats en cuina marinera, on es pot gaudir de plats tant tradicionals com moderns. Una altra característica d’aquesta nova vila marinera, són els guardabots, unes construccions fetes amb maons que, antigament, servien per guardar les barques i materials de pesca, però que amb l’arribada del turisme s’han transformat també en bars, restaurants i petits allotjaments. Una activitat molt recomanada pels visitants de Calella és el busseig, gràcies al seu característic fons marí.