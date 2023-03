L’exalcalde de Castell-Platja d’Aro, Joan Giraut, ha fitxat per la nova marca electoral del Bloc Nacionalista de Catalunya, una nova formació sorgida a la Garrotxa de la qual formen part antics càrrecs i militants del PDeCAT, segons ha informat El Punt Avui i ha confirmat el propi partit.

Aquesta serà la novena vegada que Giraut encapaçala una candidatura al seu municipi, i estrenarà partit després que fa un parell de mesos abandonés el grup de Junts. Tot i que Giraut havia assumit que no seria cap de llista el proper 28-M, tenia el desig de poder mantenir-se com a regidor, i en veure’s relegat, va optar per convertir-se en regidor no adscrit.

Giraut porta a l’Ajuntament de Platja d’Aro des de l’any 1987. Va ser alcalde durant els mandats de 1995, 1999, 2003 i 2007 (tot i que després va patir una moció de censura), 2011 i 2015. La resta de temps, ha estat a l’oposició.