A partir del proper dimecres 15 de març, l'Ajuntament de Palamós posarà a disposició de les famílies del municipi el nou Espai Familiar, orientat a infants de 0 a 5 anys amb l'objectiu de fomentar l'activitat de joc amb els seus progenitors i de manera conjunta amb altres famílies amb fills.

L'Espai Familiar és totalment gratuït i estarà situat a les instal·lacions de la Llar d'Infants Kumbaià (camí Vell de la Fosca, 10). El servei comptarà amb sessions dinamitzades per una especialista de l'Associació El Gebre, amb l'objectiu que les famílies puguin realitzar propostes pedagògiques i educatives i alhora gaudir i aprendre a través del joc.

Les sessions dinamitzades s'iniciaran el 15 de març, i tindran lloc entre setmana de 17 a 19 h, i els dissabtes de 9.30 a 12.30 h. A l'espai també s'hi podrà accedir sense guiatge, sol·licitant-ho prèviament, de dilluns a divendres en l'horari de 9.30 a 11.30 h i de 15.30 a 17 h.

Totes les famílies interessades a poder participar en alguna de les sessions dinamitzades i gratuïtes de l'Espai Familiar, com també aquelles que vulguin accedir a l'espai sense guiatge, cal que facin la seva preinscripció mitjançant aquest enllaç: https://gebre.cat/kumbaia/espaifamiliar.

Paral·lelament, està previst que les escoles d'educació infantil de Palamós tinguin la possibilitat de poder sol·licitar en préstec el material educatiu del qual disposa l'Espai Familiar, alhora que també puguin assistir a l'espai amb el grup de l'escola.

Un servei sorgit de la participació ciutadana

La creació de l'Espai Familiar va sorgir arran dels pressupostos participatius 2018, on va ser triada la proposta de comprar material lúdic per a equipar un servei pensat per al foment de l'activitat lúdica de les famílies de Palamós i orientat a infants de fins a 5 anys.

Aquesta activitat va estar en funcionament a Palamós fins l’any 2021 a l’Espai municipal d’Entitats del Teatre La Gorga, on va tenir una alta participació de famílies del municipi, però que va veure’s aturat arrel de la pandèmia.

L’anunci de la represa de l’Espai Familiar coincideix amb una nota pública del seu col·lectiu d’usuaris, que es queixava de poca informació i comunicació al voltant d’aquest projecte. Els usuaris, una trentena de famílies, valora també que es tracta d’un servei especialment interessant durant els mesos d’hivern i lamenta que es posi en marxa quan aquest període ja s’està acabant