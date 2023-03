El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, ha anunciat que el Departament licitarà aquest mes les obres per a construir una nova estació d’autobusos a Palamós, que comportarà una inversió de 2,8 milions d'euros. En un comunicat, la Generalitat ha subratllat que l'actuació "millorarà la capacitat i comoditat del trànsit de les línies interurbanes de la demarcació de Girona i de la comarca del Baix Empordà, i molt particularment, la circulació per l’interior del municipi de Palamós. A més, la nova estació i el seu conjunt actuaran com element catalitzador d’una nova configuració urbana del sector".

"L'objectiu és que a la tardor ja comencin les obres i que l’estiu de 2024 tinguem una nova estació d’autobusos” gestionada també per la Generalitat, ha detallat Fernàndez. L’estació tindrà “capacitat per a set vehicles, un espai d’espera modern i còmode, dotat de plaques fotovoltaiques, perquè la ciutadania tingui una major comoditat a l’hora d’utilitzar el transport públic”, ha posat en valor el conseller de Territori. L’obra “també ens permetrà treure autobusos de l’interior de la ciutat, cosa que, amb les característiques que té Palamós, de carrers estrets, ens ajudarà a que la vida interna de la ciutat sigui una mica millor”, ha comentat Fernàndez. Actualment, Palamós disposa d’una estació d’autobusos situada al carrer López i Puigcerver, al centre urbà, en una localització que dificulta la circulació dels autobusos, com a conseqüència d’una trama de carrers estrets i concorreguts de trànsit viari que fa difícil l’accés còmode d’aquests vehicles de transport de viatgers. Una desena de línies interurbanes d’autobús operen en aquesta estació. Set noves andanes La nova instal·lació es construirà a la prolongació del carrer d’Enric Vincke i ocuparà una superfície total d’uns 4.000 m2, disposarà d’una platja de 7 andanes per als autobusos en semibateria i també comptarà amb un espai de parada ràpida i una zona d’estacionament d’autobusos en fila davant de les andanes. L’edifici de l’estació serà de planta baixa i acollirà una sala d’espera, zona de vending i taquilles de venda de bitllets. Tot el conjunt està dissenyat per a permetre la modulació dels espais. Un tancament de vidre facilitarà la visió de les andanes des de la sala d’espera i la marquesina que s’ha projectat sobre les andanes, a més de proporcionar confort a les persones usuàries, permetrà l’entrada de llum natural per sobre de l’edifici. L’obra inclourà la instal·lació de panells fotovoltaics per autoconsum de l’estació. L’Ajuntament de Palamós ha modificat el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) amb l’objectiu d’obtenir els terrenys necessaris per a la construcció d’aquest equipament, cercant aquells que millor s’adaptessin a les necessitats del municipi i del servei. Aquesta modificació també va incloure el sistema viari necessari per al funcionament de la nova estació.