L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha assessorat una vintena d'artesans que volien obrir un taller al municipi des que ha estat declarada com a World Craft City (ciutat artesana). Es tracta d'un reconeixement internacional que va rebre la capital del Baix Empordà el febrer de l'any passat i és la primera ciutat de l'Europa continental en aconseguir-lo.

De moment ja s'han obert dues noves botigues a la Bisbal i més de 350 persones han contactat amb el consistori per interessar-se en el procés que cal seguir per tenir un taller en la World Craft City. De cara a aquest any l'ajuntament donarà a tres persones una subvenció de 5.000 euros per obrir un establiment artesanal.

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà vol fomentar l'obertura de tallers artesanals al municipi i per això va demanar el segell internacional de World Craft City, que va ser atorgat el febrer de l'any passat. Des d'aleshores, el consistori ha obert un servei d'assessorament personal per aquells interessats en obrir el seu establiment a la Bisbal d'Empordà i enriquir l'ecosistema artesanal.

Línia d'ajuda per obrir locals

A banda de l'assessorament, l'ajuntament també ha creat una línia d'ajuda per a la obertura de noves botigues i tallers. Aquestes subvencions (que enguany es donaran 5.000 euros a tres persones) se sumen a les bonificacions municipals d'aquest tipus d'establiments.

L'Ajuntament de la Bisbal va decidir apostar per aquest segell internacional per reivindicar el lligam que ha tingut al llarg de la història amb el món artesanal i, concretament, amb el de la ceràmica.

A banda del segell, el municipi compta amb diversos equipaments i serveis que ajuden a crear un ecosistema per formentar l'artesania i l'art de la ceràmica.

Aquests establiments s'han convertit en tot un reclam turístic, persones que volen veure i comprar les creacions artesanals dels productors locals. El 2020 la Generalitat va incloure en la normativa de legalització d'activitats una nova escala empresarial, la del sector ceramista, per no perjudicar la instal·lació d'empreses petites i mitjanes que fabriquen menys de 10 tones diàries de productes. Fins aleshores, el límit eren 75 tones diàries.

Aquest canvi, propiciat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, facilita els tràmits administratius per obtenir l'autorització municipal per obrir nous tallers ceramistes.

A més, s'ha convertit en un punt clau per captar nous empresaris que volen obrir els seus petits negocis al municipi. La Bisbal és capdavantera amb més de 40 empreses del sector de la ceràmica en actiu i té un eix comercial vinculat a la ceràmica amb 20 botigues especialitzades.