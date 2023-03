Rufino Guirado Iruela va néixer a Jaén i va migrar a la Costa Brava amb la seva família quan tenia 4 anys. Després de fer de guixaire en una empresa familiar, va decidir entrar en política i fa més d’una dècada que és l’alcalde de Vall-Llobrega, un petit municipi ubicat a l’Empordà on del parc total de vivendes (597), gairebé la meitat (250) són segones residències.

A pocs metres de l’Ajuntament hi ha una finca ubicada en una superfície de 1.719 metres quadrats, rodejada per dues parcel·les més i construïda en 568 metres quadrats. Es tracta d’una masia anomenada Mas Pelegrí, que era propietat de Maria Teresa Pelegrí Ferrer i que, en morir sense descendència, va acabar traspassada a una fundació amb el mateix nom. Segons raona Guirado, el president de la fundació era un metge d’origen barceloní que volia construir un centre de dia al municipi i conscient que potser l’edat no li permetria veure finalitzada aquesta voluntat, l’esmentat metge, Josep Maria Gisbert Llambrich, va decidir fer una donació gratuïta a l’Ajuntament de Vall-Llobrega amb l’obligació que el consistori destinés l’espai a fer realitat aquest projecte. I així es va fer constar en un plenari de l’any 2019 en què l’Ajuntament va constatar la voluntat d’acceptar la donació.

Abans de morir, Gisbert va fer secretari de l’esmentada fundació al batlle, Rufino Guirado, que ha estat qui, en el darrer ple del mes de gener d’enguany, ha executat la donació d’aquesta masia ubicada en sòl urbanitzable i valorada en 527.480,75 euros. La donació també implica la cessió de dues parcel·les més adjacents a la primera: una d’elles és de 18.599 metres quadrats i parcialment urbanitzable i l’altre és de 5.332 metres quadrats i també és urbanitzable. L’import d’aquestes dues parcel·les està valorat en prop de 70.000 euros. Per tant, la donació total està valorada en 624.698 euros i equival a més de 25.000 metres quadrats.

«Quan el senyor Gisbert va morir, vaig seguir tot el que deien els estatuts per poder fer la donació a l’Ajuntament. La condició de la cessió implica que la finca es destini a fer-hi un centre de dia. Aquesta era la seva voluntat i treballarem perquè això sigui així. Tot i que és evident que l’espai requerirà anar a buscar subvencions perquè l’estructura de la masia està bé, però està molt malmesa de dins i caldrà adequar-la per a la normativa. En aquest poble hi viuen moltes famílies que d’aquí a uns anys agrairan una infraestructura com aquesta. Un projecte així vol temps i un full de ruta, però espero que un dia el somni d’aquest centre de dia sigui una realitat», conclou Guirado.