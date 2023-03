Una operació policial ha acabat amb l'alliberament de 16 dones de nacionalitat xinesa a qui obligaven a prostituir-se en cases que funcionaven com a bordells.

La Policia Nacional ha desmantellat nou "cases prostíbuls" . Dues d'elles són de Palamós i la resta en quatre poblacions més de l'Estat (Sabadell, Premià de Mar, Alacant i Inca). Les dones estaven obligades a dedicar-se a la prostitució i les obligaven a través d'un abús de superioritat i per la situació de necessitat i vulnerabilitat.

El cos policial ha fet set detencions a Barcelona i Sabadell. Els arrestats són de nacionalitat xinesa i els acusen de ser presumptament responsables d'un delicte de pertinença a organització criminal, prostitució coactiva i delicte contra el dret dels ciutadans estrangers.

La Brigada Local de Policia Nacional de Sabadell va començar la instrucció del cas després de comprovar que en una web de contingut sexual on s'anunciaven també hi havia anunciades cases/prostíbul a altres localitats. Per aquest motiu, es va coordinar amb altres Unitats Policials d'Estrangeria per dur a terme nou inspeccions a cases /prostíbuls amb altres unitats policials d'estrangeria a Palamós, Inca (Mallorca), Premià de Mar (Barcelona) i Alacant.

La investigació va començar el gener de l'any passat després que la Policia constatés l'existència de pisos a Sabadell. Els investigadors sospitaven que s'hi exercia el contacte i la prostitució a ciutadanes de nacionalitat xinesa. Els agents van poder comprovar que les víctimes eren obligades a exercir la prostitució en habitacions que tenien ventilació i insalubritat. A més, aquesta cambra era el lloc on dormien i vivien.

El dispositiu policial que es va fer entre altres poblacions a Palamós, va permetre alliberar 16 dones de nacionalitat xinesa. Nou d'elles es trobaven en situació irregular a Espanya exercint la prostitució. A aquestes dones, la Policia Nacional els va oferir assistència i l'ajuda de serveis socials de les comunitats autònomes on resideixen.

Amb aquesta actuació on hi ha hagut col·laboració de diverses unitats, la Policia Nacional destaca que dona "una resposta contundent" a aquest tipus de xacres i un cop a la proliferació de pisos prostíbul i locals de contactes on les víctimes són explotades per les organitzacions criminals, obligant-les a exercir la prostitució mitjançant l'abús de superioritat, de necessitat i vulnerabilitat, afirma en un comunicat.