Esquerra Republicana del Baix Empordà va celebrar el passat dissabte a Santa Cristina d’Aro una trobada feminista amb l’objectiu de reivindicar el paper de la dona en la política municipal. La concentració, impulsada per la secretària de Feminismes i Igualtat del Baix Empordà, Joaqui Beleña, va aplegar prop d’una seixantena de dones implicades en la política municipal i es va fer especial èmfasi en el repte dels municipis del Baix Empordà de treballar per unes polítiques amb mirada feminista i del fet que la comarca és una de les de la demarcació de Girona amb un major percentatge de candidates per les eleccions municipals. Per ara, dels caps de llista per les eleccions municipals confirmats al Baix Empordà, el 43% són dones.