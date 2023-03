Unes obres que es realitzen a l'avinguda Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols han provocat una fuita de gas.

Això succeït cap a les onze del matí i ha fet activar dues dotacions dels Bombers.

El problema ha començat amb el trencament d'una canonada que portava gas per part d'una màquina que porta a terme els treballs que es fan en aquesta cèntrica via de la població.

Els Bombers han treballat per aturar la fuita, han fet mesuratges i posteriorment, s'hi ha traslladat l'empresa subministradora de gas per acabar el treball.

La fuita no ha fet desallotjar ningú ni tampoc hi ha hagut ferit, en ser un tema a l'exterior, a la via pública.

L'avinguda Juli Garreta s'ha hagut de tallar arran dels fets.

A lloc també s'hi ha traslladat la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols.