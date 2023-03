Un conductor drogat atropella una noia que anava en patinet a Palafrugell

Un conductor drogat ha atropellat aquest matí una noia que anava amb patinet per Palafrugell.

Els fets han succeït pels volts de les vuit del matí a una rotonda de l'avinguda García Lorca, a davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

La Policia Local de Palafrugell investiga les causes de l'accident de trànsit però tot apunta que un cotxe s'ha saltat el senyal de cediu el pas i ha atropellat una noia que anava amb patinet.

Arran dels fets s'ha activat la policia i el SEM. Els sanitaris han tractat la dona que ha resultat ferida de poca consideració després de la caiguda i posterioment, l'han evacuat amb ambulància a l'hospital comarcal de Palamós. Sortosament en el moment dels fets, duia casc i anava ben equipada, segons fonts municipals.

D'altra banda, la Policia Local ha procedit a fer la prova a realitzar la prova d'alcoholèmia i la de drogues al conductor, ja que presentava símptomes d'anar sota l'efecte d'alguna substància. Ha donat positiu en el drogotest, en concret, per THC, és a dir consum de cànnabis.

Davant d'aquest resultat, el conductor ha acabat denunciat per la Policia Local per ser presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les drogues.