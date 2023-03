Nou capítol d'estira-i-arronsa entre l'Ajuntament de Torroella i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit. Aquesta tarda l'Ajuntament ha emès un comunicat on assegura que un informe extern realitzat per la Universitat Rovira i Virgili "reaferma l'actuació de l'ajuntament". "La Universitat Rovira i Virgili confirma que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha interpretat i aplicat correctament, tant el conveni com la memòria a partir de la qual es fixen les transferències econòmiques a l’EMD de l’Estartit. Aquesta és la principal conclusió de l’informe tècnic extern encarregat per la Diputació de Girona, arran dels contenciosos interposats per l’actual govern de l’EMD", exposen en el text.

"La Universitat Rovira i Virgili confirma que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha interpretat i aplicat correctament, tant el conveni com la memòria a partir de la qual es fixen les transferències econòmiques a l’EMD de l’Estartit" L'administració local afegeix que el càlcul de les transferències de l'Ajuntament a l'EMD es fa d'acord amb les determinacions acordades en la memòria i el conveni de constitució de l'entitat el 2015, renovat el 4 d’octubre de 2021, i queden recollides en l'informe extern que en el seu dia va fer la Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc). Des de l'Ajuntament insisteixen que fins ara, tots els governs de l’Ajuntament i de l'EMD "havien interpretat el conveni i les transferències de la mateixa manera": No obstant això, l’any passat, poc després d’haver renovat el conveni vigent, l’actual govern de l’EMD va reconsiderar la seva postura i va manifestar discrepàncies unilaterals, perquè considerava que s’interpretava malament el conveni interadministratiu. Aquestes discrepàncies s’han materialitzat en la presentació de 5 recursos contenciosos administratius contra l’Ajuntament. El president de l’EMD de l’Estartit trenca amb UPM En la missiva, Torroella afegeix que "tant el govern municipal com els serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament sempre han defensat que els diferents executius municipals i de l'EMD de tots aquests anys han complert la llei de forma estricta. Des de la creació de l’EMD en cap moment s’havia donat un conflicte amb la interpretació de les clàusules de la memòria econòmica de creació de l’entitat. Per aquesta raó, l’Ajuntament i l’EMD van demanar un informe a la Diputació de Girona per avaluar les determinacions de l’actual conveni econòmic i aclarir aquestes discrepàncies". L´EMD de l´Estartit tindrà les mateixes competències que ara té el Consell La Diputació va encarregar l’estudi tècnic a la Universitat Rovira i Virgili que, finalment, ha validat l’actuació de l’Ajuntament. Pel que fa a la quantia econòmica, precisa que l’import que ha de transferir l’Ajuntament a l’EMD, d’acord amb les disposicions de l’actual conveni, és d’uns 800.000 euros per l’any 2022, import que segons l'Ajuntament de torroella coincideix amb l'aprovat. La petició de l’EMD era d'uns 1.617.000 euros. Acusacions de risc d'insolvència La discrepància de l’EMD no es concretava únicament amb la reclamació judicial, sinó que anava més enllà i, fins i tot, aquesta xifra va quedar consignada en el seu pressupost de 2022, abans de cap resolució judicial, sense que constés una deguda explicació raonada o informe econòmic del secretari interventor de l’EMD que ho justifiqués. Davant d’aquesta situació, que Torroella titlla de "greu", l'Ajuntament assegura que "pot posar en perill la solvència econòmica de l’entitat i pot comportar la comissió d’irregularitats comptables, el Ple municipal va acordar interposar un recurs contenciós administratiu contra les disposicions que aproven el pressupost de l’EMD i el seu contingut, per a l’exercici del 2022". El president de l’EMD de l’Estartit denuncia que l’ajuntament retalla transferències "Els serveis jurídics municipals consideren que l’aprovació del pressupost de l'EMD pel 2022 es pot despendre, inicialment, una alteració evident de les normes econòmiques i financeres que poden afectar els interessos de l’Ajuntament. Destaquen l’incompliment de l’article 4.9.1.d) de la Memòria de Constitució de l’EMD que diu: 'El procediment per tal que l’EMD de l’Estartit pugui finançar les seves despeses serà a través de la transferència dinerària que l’Ajuntament efectuarà a l’EMD per l’import que consti al pressupost de despeses de l’Ajuntament (transferències corrents a l’EMD i transferències de capital a l’EMD), que haurà de coincidir amb l’import del pressupost d’ingressos de l’EMD (transferències corrents de l’Ajuntament i transferències de capital de l’Ajuntament).” L'Ajuntament assegura que les conclusions de l’informe extern confirmen la validesa dels càlculs financers que ha vingut elaborant l’interventor municipal en interpretació del conveni interadministratiu vigent i de la memòria de creació de l’EMD.