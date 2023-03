El Departament de Territori impulsa la redacció del projecte per eixamplar el pont de la C-252 sobre el Ter al seu pas per Verges per a facilitar la circulació de maquinària agrícola. L'obra tindrà una inversió estimada d'uns 2,6 milions d'euros. Com a mesura transitòria mentre es redacta l'estudi, hi instal·larà un sistema de gestió intel·ligent del trànsit amb semàfors, per evitar que es creuin vehicles de grans dimensions al mateix temps sobre el pont. La mesura arriba després de llargues reivindicacions i de protestes.

La darrera el mes d'octubre quan els agricultors del municipi van sortir amb els tractors per denunciar que la reforma que s'havia fet en aquest tram reduïa la zona asfaltada i complicava la circulació. Aleshores, Territori es va comprometre a estudiar si es podia ampliar el taulell del pont i aconseguir més metres en cada carril. El projecte que s’impulsa detallarà tècnicament les actuacions per a eixamplar l’estructura, que té una longitud de 420 metres, de manera que la calçada per a la circulació s'incrementi en 1,6 metres. La inversió estimada per a l’obra és de 2,6 milions d'euros. El pont, originari de 1941, recentment ha estat objecte d’una actuació de rehabilitació i s’hi ha construït una vorera per al pas de vianants i ciclistes.