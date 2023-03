La secció tercera de l’Audiència de Girona va suspendre ahir el judici contra el treballador d’una escola de Palamós acusat de robar ordinadors del centre.

Segons l’escrit d’acusació provisional de la Fiscalia, que li demana 4 anys de presó per un delicte de robatori, els fets van tenir lloc entre el 19 de març i l’11 de maig de 2020, mentre les escoles estaven tancades pel confinament imposat per la pandèmia del coronavirus. El processat treballava a l’empresa de neteja del centre i tenia accés a l’edifici. «Guiat per l’ànim d’obtenir un benefici il·lícit patrimonial», va apoderar-se de tres ordinadors portàtils i de vuit ordinadors de sobretaula que estaven dins un armari tancat amb clau amb l'objectiu de revendre’ls. Els ordinadors han estat valorats en 938,72 euros.

Llavors, entre el maig i el vuit de juny d’aquell mateix any, una dona va comprar un dels ordinadors portàtils al processat, i li va pagar 30 euros. L’acusació assegura que «sabia que aquells objectes procedien del robatori a l’escola, i en tot cas, va actuar sense desconèixer que aquest material era propietat d’altri». De fet, la dona va acabar retornant l’ordinador el 8 de juny al director després que aquest el reconegués com a propi de l’escola.

Antecedents

El processat té antecedents penals, ja que va ser condemnat pel Jutjat Penal 2 de Girona l’any 2019 a 9 mesos i un dia de presó per un robatori amb força. Ara s’enfronta a un delicte continuat de robatori amb força a les coses en un establiment obert al públic fora de les hores d’obertura. La fiscalia li aprecia un agreujant de reincidència. Per aquests fets l’acusació pública li demana 4 anys de presó, així com una indemnització pels perjudicis provocats al centre educatiu.

Pel que fa a la dona, no té antecedents, i s’enfronta a 1 any de presó per un delicte de receptació.