Els Mossos d'Esquadra han rebut dos nous testimonis contra un quiromassatgista de la Bisbal d'Empordà detingut a finals de juny del 2022 com a presumpte autor d'abusos sexuals a una menor de 15 anys. L'investigat, de 52 anys, ha treballat com a administratiu o comptable en diversos negocis de la comarca del Baix Empordà i, el 2014, va fer un curs de quiromassatgista a Barcelona -estudis no reglats- i va començar a fer massatges a la consulta que va preparar al garatge de casa seva.

Els fets relataven que, pocs dies abans, la víctima va anar a rebre un massatge i el professional la va fer despullar-se, ell també es va treure la roba, li va dir que el toqués i, finalment, es va estirar al seu costat a la llitera. El massatgista li va demanar a la menor que no expliqués a ningú el que havia passat, que quedés entre ells.

Inicialment, la víctima, que va quedar en estat de xoc, no va dir res als seus pares, només a una amiga de l'institut, però la insistència de la seva mare, que va veure que li passava alguna cosa a la seva filla, va fer que al final expliqués l'episodi. Immediatament, els progenitors de la menor van anar a presentar denúncia contra el quiromassatgista davant els Mossos d'Esquadra i l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a menor.

Després de declarar al Jutjat d'Instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà i negar els fets dels quals se l'acusava, va quedar en llibertat en espera de judici.

Després de la denúncia, el cas va arribar a orelles de gran part dels veïns de la població i una jove empleada en un comerç va anar també a la comissaria per explicar que a ella li havia passat una cosa semblant amb la mateixa persona temps enrere, quan tenia dotze anys. La dona va relatar que va anar a fer-se un massatge per un dolor a les cervicals i que aquest professional li va tocar les natges, els pits i les parts íntimes, però no ho va denunciar en aquell moment, encara que mai va tornar a la consulta. El motiu que va esgrimir per anar a la policia ara va ser que, en veure què li havia passat a aquella menor, va voler declarar per ajudar-la i que se sabés que hi havia més víctimes.

Tot i que els agents van comprovar que els fets haurien prescrit i no podien convertir aquell testimoni en denúncia, van obrir unes diligències informatives que van portar al jutjat perquè tingués coneixement dels fets.

Un tercer cas es va conèixer la setmana passada, quan una adolescent va denunciar que l'1 de maig del 2022 es va trobar amb el presumpte abusador en un club esportiu de la Bisbal d'Empordà i, amb l'excusa que "estava molt carregada", li va començar a fer massatges a les espatlles, li va fregar el pit i li va insistir perquè anés a fer-se un massatge a casa seva. La noia se'n va anar immediatament del lloc indignada, encara que no li va comunicar a la policia el que havia passat fins que es va assabentar del que li va passar presumptament a la nena que va denunciar i va pensar a fer-ho també perquè se sabés que no era la primera vegada.

Segons fonts del cas, per aquest tercer testimoni no s'ha detingut novament el quiromassatgista.

Els investigadors creuen que l'home ha mantingut aquest comportament durant anys, però que, "fins ara, li havia sortit bé", ja que, "per un motiu o altre, diverses víctimes han preferit no denunciar i callar, ja sigui per por que se sabés el que ha passat o per pudor davant la família o amistats".

Els Mossos contemplen la possibilitat que, en saber-se del cas, apareguin noves víctimes mentre el presumpte abusador, en espera de ser jutjat, manté la seva activitat professional.