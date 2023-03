L'Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha finalitzat el procés d’adjudicació del nou contracte del servei d’abastament d’aigua potable al municipi per als propers 25 anys mitjançant un concurs en el què la proposta d’Aqualia -que ja havia prestat el servei els darrers 50 anys- ha obtingut la màxima puntuació entre les quatre empreses que havien presentat oferta per optar-hi.

Pla d’inversions de 7 milions

L’empresa adjudicatària ha presentat un pla d’inversions de 7 mulions d’euros que executarà en els primers sis anys; més un fons de reposició anual de 100.000 euros revisable per anualitats. També han anunciat la creació d’un fons de cohesió social de de 16.000 euros anuals per a la ciutadania en situació de vulnerabilitat. En els propers dos anys l’empresa concessionària també substituirà el 100% dels comptadors d’aigua per un sistema de telelectura digital. Alhora crearà un lloc web propi amb oficina virtual i aplicació mòbil gratuïta de gestions.

El nou contracte es va presentar el 14 de març amb la presència de Juan Luís Castillo, director de zona de FCC Aqualia SA; i de l’alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Maurici Jiménez. L’empresa es compromet a dur a terme treballs d’instal·lació de noves conduccions en alta, de sectorització de la xarxa de distribució, renovació de canonades, control de pressions, substitució de comptadors i actualització del telecontrol de les instal·lacions, entre d'altres, que evitaran pèrdues d'aigua. A més, incidirà en la detecció de fraus i durà a terme una campanya de xoc inicial de cerca de fuites. En els propers dos anys, l'empresa concessionària substituirà el 100% dels comptadors d'aigua actuals per un sistema de telelectura fixa, enlloc del mètode de lectura analògica -que es realitza periòdicament de manera manual entre un i tres mesos-, que permetrà detectar fuites pràcticament en temps real i evitar així grans pèrdues d'aigua, alhora que permetrà als veïns del municipi conèixer diàriament i a temps real el consum del seu habitatge.

Nou dipòsit a Vista Alegre

Simultàniament l’Ajuntament també realitzarà una inversió de set milions d’euros en els propers quatre anys per a la construcció d’un dipòsit en una espai de Vista Alegre (prevista en el POUM per a infraestructures que es licitarà aquest 2023 i es realitzarà en el termini d’un any). Una obra que s’executarà en paral·lel als treballs d’Aqualia amb la voluntat que es pugui connectar a la xarxa pròpia del municipi i mantenir la connexió en alta a la xarxa del Ter, i que que s’assoleixi la independència de la xarxa de la Sant Feliu de Guíxols (entre 700.000 i 800.000 m3 l’any).