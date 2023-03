El portaveu socialista a l’Ajuntament de Palafrugell, Juli Fernánez, demana la destitució del regidor d’Esquerra Republicana, Jaume Palahí, després que aquest l’acusés de malversació durant un ple per uns convenis que implicaven una «ajuda» a una entitat local que, segons Palahí, tenia un interès partidista. En concret, va detallar que el socialista havia signat uns convenis -quan exercia d’alcalde- amb l’Associació de Carnissers i Tractants del Bestiar del Baix Empordà per valor de més de 20.000 euros amb una entitat que gestionava l’exregidor socialista d’esports, Quim Vencells. En aquell moment, el govern de l’ajuntament el liderava el PSC, que volia donar continuïtat a l’equipament tot i que era un servei deficitari. Des de l’any 2007, l’escorxador acumulava unes pèrdues de 230.000 euros i l’equipament es va acabar tancant l’any 2018.

Fernández subratlla que els convenis signats «complien tota la legalitat» : «Del primer conveni l’any 2008 a l’últim del 2014, el dèficit màxim a assumir per l’Ajuntament passa de 21.000 euros a 11.500 euros. De l’informe del secretari se certifica que els acords de junta de govern que aprova els diferents convenis estan ajustats a dret i que en els anys en què Vencells era regidor de govern es va abstenir».

Per tot plegat, l’edil demana una rectificació i que el govern destitueixi Jaume Palahí. «El senyor Palahí ha de donar les explicacions oportunes o ha de ser destituït per l’alcalde. En el cas que el govern no prengui cap mesura en relació amb els fets, el grup municipal del PSC trenca qualsevol acord amb l’actual govern», exposa Fernández, que afegeix que descarta emprendre accions legals contra Palahí perquè, indica, «això embrutiria la política», conclou.