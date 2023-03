L'empresari i hoteler gironí Jordi Comas va morir durant un assalt violent a casa seva a Platja d'Aro el 18 de novembre del 2012. Aquest cas arriba al programa Crims de TV3.

Els assaltants van atacar el llavors president de la Fede­ració d'Orga­nit­za­ci­ons Empre­sa­ri­als de Girona (FOEG) a casa seva. Els encaputxats el van colpejar i el van acabar asfixiant amb un coixí i una bufanda que li van posar dins la boca.

Mentre l'agredien, la dona de l'empresari va aparèixer al menjador i un dels encaputxats va abraonar-se a sobre seu. També la van colpejar i emmordassar.

Els lladres, que buscaven joies i diners, van fer pujar la dona al pis de dalt perquè els indiqués on era la caixa forta. Segons la investigació, van aconseguir el seu objectiu i es van emportar el contingut de la caixa forta. Després van fugir deixant-la lligada.

La dona va poder-se alliberar i en baixar al menjador però, es va trobar al seu marit sense vida i va poder alertar els efectius d'emergència.

La mort de Jordi Comas va deixar la societat gironina molt afectada. Era una època en què els assalts violents havien causat molta alarma a la província.

La mort de l'empresari va ser un punt d'inflexió per la policia i la societat gironina. Arran dels fets, molts municipis van començar a posar càmeres de vigilància.

Detencions

Els Mossos d'Esquadra per la seva banda, van centrar els seus esforços en la resolució d'aquest crim. Tres anys i mig després dels fets, l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) va muntar un dispositiu per detenir als sospitosos i el jutjat, també va dictar ordres europees de detenció i entrega per aquells que no es trobaven a Espanya.

La investigació va concloure que dos grups criminals van actuar per perpetrar el robatori. Assenyalava tretze sospitosos per haver participat d'una manera o altra en el robatori que va acabar amb la mort de l'empresari.

Arxiu de l'assassinat

El 2019, el Jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols però va arxivar les actuacions pel delicte d'assassinat per manca de proves. El jutjat va considerar que "no havia quedat degudament acreditada" la participació de tretze investigats en els fets perquè no hi havia indicis que permetessin ubicar-los al lloc del crim ni en el moment en què "es van perpetrat els fets". "Tampoc es pot concloure que hi haguessin tingut participació", afirmava la resolució judicial.

En canvi, sí que va considerar que hi havia indicis per atribuir un robatori amb força en casa habitada i un robatori amb violència en casa habitada en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal contra tres investigats.

Tres processats

Amb tot, finalment només es van arribar a processar tres persones vinculades amb el robatori que va acabar amb la mort de l'empresari. Les dues primeres van anar a judici el 2021 i ambdós van quedar absolts pel robatori. El tercer processat però no el van poder jutjar llavors perquè va fugir de la justícia

En el cas dels dos jutjats el maig del 2021, l’Audiència de Girona els va absoldre després de concloure que no hi havia proves que sustentessin la seva implicació a l’assalt mortal. Les acusacions els feien responsables d’haver vigilat els voltants de l’habitatge i de forçar la finestra per on van accedir els tres lladres que van perpetrar l’assalt.

Un condemnat

El tercer processat finalment va ser detingut i el maig del 2022 va ser jutjat. En el seu cas va acabar condemnat a sis anys de presó pel robatori violent en el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro. En el seu cas, l'Audiència considera que va facilitar l'accés a la casa al grup o es va dedicar a fer tasques de vigilància. Les càmeres el van captar a pocs metres de la casa de l'empresari i també van trobar ADN seu al vehicle utilitzat pels lladres, on es van trobar joies robades.

Incògnites per resoldre

Aquest home és l'únic condemnat pel cas. L'assassinat de Jordi Comas, per tant, ha quedat impune i encara amb moltes preguntes per resoldre.

Aquest cas arriba al programa Crims, que dedicarà tres lliuraments a repassar els detalls que envolten el cas per intentar posar "llum a la foscor". Com és habitual, l'espai conduït per Carles Porta comptarà amb el testimoni de diverses persones pròximes a la investigació del crim.