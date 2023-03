La sindicatura de Palamós va realitzar 64 actuacions l’any 2022

La síndica de greuges de Palamós, Fina Camós, va presentar aquesta setmana al plenari la Memòria d’Actuacions de 2022. L’organisme municipal va realitzar un total de 64 actuacions, de les quals 34 van ser consultes, 29 queixes i una actuació d’ofici. De les 51 actuacions que van ser admeses a tràmit, 35 d’elles van ser assessorades. Pel que fa a la temàtica de les actuacions, la majoria d’elles (12) responen a qüestions de prestacions socials.

Sobre aquest darrer punt, des de sindicatura alerten de la «pèrdua d’oportunitats» que representa la digitalització dels serveis per als col·lectius més vulnerables. En la memòria presentada es fa especial menció a aquesta situació, una problemàtica recurrent: «Hem vist persones amb dificultats per contactar amb la Seguretat Social per tramitar la jubilació o persones amb dificultats per contactar amb la Generalitat perquè no li han contestat una petició de renda garantida o de bo social; persones que manifesten dificultats importants per accedir al sistema sanitari...». De fet, segons el darrer informe de la Fundació de Foment Estudis Socials i Sociologia Aplicada (FOESSA), la manca d’accés que representa la bretxa digital entre els col·lectius més vulnerables esdevé un prejudici significatiu. En concret, l’informe puntualitza que l’escletxa digital afecta al 32% de les llars catalanes i evidencia que aquesta problemàtica provoca pèrdua d’oportunitats a l’hora de rebre ajudes socials, un percentatge que s’eleva fins al 13,1% en llars en situació d’exclusió moderada o severa. «En aquest sentit, considero que he d’insistir en la recomanació que s’han d’establir més mecanismes de suport per ajudar les persones amb dificultats per relacionar-se digitalment amb les administracions», apunta la síndica.

Gestió de Serveis Socials

Una de les problemàtiques que destaca la síndica és la situació de Serveis Socials (SS), gestió actualment derivada al Consell Comarcal. Sobre aquest aspecte, Camós recomana a l’Ajuntament absorbir la gestió del servei per «tenir un control més directe dels objectius, programes i dades relatius als serveis socials del nostre municipi».

De fet, la Memòria de 2022 posa de manifest que la gestió per part del Consell Comarcal de l’àrea ja va provocar queixes perquè el curs 2018-19 el Centre obert no va poder entrar en funcionament fins al gener per manca de personal. Un episodi que s’ha repetit en diverses ocasions, entre elles aquest curs en què ha tornat a passar. Sobre això, l’informe subratlla que tot i que es compleix la ràtio de plantilla, «possiblement això no és suficient per cobrir les necessitats reals de la població en aquests moments. A aquest possible dèficit s’afegeix el fet que el procés de substitució de personal, quan es produeix la finalització d’un contracte, té deficiències ben demostrades que deixa períodes al descobert». La síndica afegeix que «seguint la llei, l’organització i prestació de Serveis Socials s’hauria de fer des del municipi llevat que es justifiqui que l’Ajuntament no ho pot assumir. Caldria ajustar-se al que marca l’esperit de la llei».

Manca d’habitatge social

En la seva memòria anual, la sindicatura torna a fer referència, com en anys anteriors, en els dèficits de Palamós pel que fa a l’habitatge social. El document reclama un compromís de les administracions per resoldre una problemàtica a l’alça. «Es necessita un pla de xoc que no pot venir només de l’Ajuntament, però sí que hem de ser altaveus d’aquesta demanda perquè veiem i patim els efectes», conclou Fina Camós.