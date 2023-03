Els reptes que afronta el sector pesquer són molts. Tal com explicava el president de la Confraria de Pescadors de Palamós, Miquel Mir, en una entrevista recent a Diari de Girona, un dels principals és la manca de relleu generacional. Per combatre aquest problema, des de la confraria han impulsat un programa educatiu per formar nous pescadors i pescadores. Sota el títol «La pesca pot ser el teu ofici», el curs ofereix una formació de 112 hores en què els inscrits podran aprendre l’ofici de mariner, així com una formació bàsica en seguretat i higiene de la producció primària en pesca extractiva.

«A Palamós, igual que als altres ports, la flota s’ha reduït un 50% des dels anys 80 fins ara» La formació es posarà en marxa el proper 24 d’abril i els interessats a participar-hi es poden inscriure fins el 31 de març a través del Consell Comarcal del Baix Empordà (professionals@baixemporda.cat). Les sessions de formació es duran a terme a la mateixa seu de la confraria de Palamós i inclouran jornades pràctiques de marineria a bord de les embarcacions, una jornada de bateig de pesca, dues jornades de pràctiques de Seguretat Marítima a les instal·lacions del Port de Tarragona, tutoria i acompanyament així com pràctiques remunerades. Una problemàtica a l’alça El Patró Major de la Confraria de Palamós, Miquel Mir, subratlla la necessitat d’iniciatives com aquesta per tal de pal·liar la mancança de relleu que viu el sector. «Antigament, l’única preocupació era pescar peix. Pescaves, el venies a la confraria i prou. Avui en dia ens complica molt la burocràcia. Tot són permisos. Abans t’embarcaves i ja està. Ara un mariner necessita un curs de formació de 120 hores. Les inspeccions són molt més estrictes, les normatives també, tota la burocràcia ha anat evolucionant. D’altra banda, les barques han canviat molt, estan molt més mecanitzades i la feina manual ha desaparegut. Menys la selecció del peix, tot ho fan les màquines. La feina de pescador és dura i suposo que per això costa. Però creiem que aquest curs és una bona oportunitat perquè la gent interessada pugui conèixer de què va l’ofici i provar-ho amb les pràctiques per veure si li agrada o no. Perquè la cosa des de dalt de la barca és molt diferent», conclou Mir.