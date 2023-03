El futur dels terrenys de Radio Liberty

Cada cop que passejo per la platja de Pals agraeixo als americans que decidissin instal·lar Radio Liberty en aquest paratge. Aquelles antenes espantoses, una de les marques de l’Empordanet, que servien per informar els països comunistes, ens van salvar de quelcom pitjor. Fem una ucronia: imagini’s per un moment que els americans instal·len la ràdio al sud de França o a qualsevol altre lloc. Que hagués passat a la platja de Pals, just davant al golf, mirant al mar? Tanqui els ulls i pensi en un paratge que avui estaria cobert de grans edificis, d’un petit Benidorm a la Costa Brava o un altre Platja d’Aro, ja que tampoc hem d’anar més lluny. O pitjor, d’una petroquímica o una central nuclear! Va ser el cap d’Estat d’aleshores, el General Francisco Franco, dictador de mà de ferro, qui va decidir expropiar per edicte, «venda no voluntària», els terrenys a la família Coll, propietària d’aquella franja del litoral i dels arrossars, que es mantenen a les Basses. La família Coll, en aquella època, no tenia ni idea de què volien fer, ja que les planificacions turístiques no s’havien desenvolupat. Va ser més tard, quan les antenes ja emetien, que van començar a desenvolupar el paratge als voltants, amb camp de golf, hotel, càmping i urbanitzacions de poca alçada.

I avui, que passarà? Un desgavell absolut. Han posat deu signes identificatius de la fauna i flora durant el recorregut del corriol que passa per davant d’on estaven abans les antenes. Esperem que durin més que els arbres que, pobrets, van calçar sense massa sentit en els passadissos que porten cap a la platja nudista. On hi havia les antenes s’amaguen des de senglars a okupes. Els edificis on estaven abans les instal·lacions s’estan desfent cada dia i acabaran essent una runa. El passadís que s’ha obert almenys permet que els banyistes que provenen de més enllà del golf hi puguin passar.

«Els edificis on estaven les instal·lacions s’estan desfent i acabaran essent una runa»

Els terrenys són de l’Estat i els gestiona la Generalitat. El parlament català no ha considerat dedicar els 4 milions que estaven previstos per refer l’antiga Radio Liberty en els pressupostos d’aquest any. Haurem d’esperar més. Fa anys hi havia una proposta privada per fer allà tot un parc, incloent-hi museu i fantasies aquàtiques diverses per fer-ne un negoci. Va ser un cant d’ocell i no va progressar.

Tenim ara dues opcions. Primera: reconstruir els edificis i convertir l’indret en un memorial sobre la guerra freda i el món de la comunicació on, ves a saber, el que es pot dir i interessar als ciutadans. Segona: afegir els terrenys al parc natural del Montgrí i el Baix Ter i convertir-lo i cuidar-lo com a paratge natural i ecològic.

Recordar la guerra freda té sentit a Berlín, però no crec que n’hi hagi per a tant per fer-ne un gra massa a Pals per molt protagonisme que es pensés que tenia Radio Liberty en la caiguda dels règims dictatorials comunistes. I refer uns edificis que arquitectònicament no valen res i que costaria uns diners que haurien de fer-se servir per a altres coses no crec que valgui la pena.

La decisió

Alguns tenim la decisió que s’hauria de fer molt clara: afegir els terrenys al parc. Senzillament, s’hauria d’evitar que es convertís en un paradís de vàndals o, com va passar durant la pandèmia, amb raves espontanis. Els senglars i altra fauna? Que decideixin ells. Esperem que guanyi el sentit comú.