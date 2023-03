Al cor de la Costa Brava, a pocs quilòmetres de Girona, hi ha la ciutat ibera d’Ullastret, un lloc fascinant que ens transporta a l’època dels antics ibers. És un lloc ple d'història i cultura que es remunta a l'Edat del Ferro.

Per a les famílies que gaudeixen de la formació cultural i educativa, Ullastret és una destinació perfecta per a Setmana Santa de 2023. Amb dos nens de 8 i 5 anys, la visita a aquesta ciutat ibera és una oportunitat única per descobrir la història i la cultura dels nostres avantpassats d’una manera entretinguda i educativa.

Des del moment que vam arribar a Ullastret, vam poder sentir l’energia que emana d’aquest lloc. Cristina, una experta guia turística, ens va rebre amb un somriure i preparada per mostrar-nos els secrets de la ciutat.

Per això, ens va preguntar l’origen. Sòrdons, Airenosis, Andosins, Ceretans, Bargusis, Ausetans, Laietans, Lacetans, Ilergets, Cessetans o Ilercaons eren els enemics dels Indigets, la tribu que ocupava el turó del puig de Sant Andreu. Els ibers indigets ocupaven el territori costaner de les Gavarres fins a l’Albera, el territori que actualment cobreixen les comarques de l’Empordà i la Selva.

Durant la visita, es comença el recorregut per la muralla que envolta la ciutat, que data del segle IV aC. Des d’allà, vam poder admirar una vista panoràmica de la ciutat, que s’estén al llarg d’un turó. Cristina ens va explicar que Ullastret va ser un centre econòmic i polític important de l’època, amb una població que va arribar als 4.000 habitants.

Un estany dessecat

La muralla s’ubica en el punt més vulnerable donat que la plana de conreus sota el turó amaga un secret: durant molts segles aquesta zona era un estany. «Una bomba hidràulica va estar 30 anys traient aigua i es va desviar el riu», explica la guia. Igual que altres zones humides de Catalunya, l’estany d’Ullastret fou dessecat entre el final del segle XVIII i el segle XIX. L’antiga conca del llac fou convertida en camps de conreu. Malgrat això encara avui, en èpoques de fortes pluges, l’extensa àrea que ocupava l’antic llac es torna a omplir d’aigua.

Les imatges virtuals, la recreació, revela també un altre detall que un simple observador tindria dificultats a esbrinar. A uns 400 metres del Puig de Sant Andreu uns murs mig soterrats enmig d’un camp arrodonit revelen l’antiga existència d’un altre espai habitat: l’Illa d’en Reixac.

Des de fa 75 anys, nombrosos estudis i troballes han permès descobrir molts aspectes de la vida quotidiana dels ibers, els seus costums i la seva cultura. La guia turística mostra les restes de les muralles i les torres de defensa que protegien la ciutat i els explica com els antics ibers s’organitzaven socialment i com funcionava la seva economia. També dona a conèixer una de les novetats recents: la troballa d’un pont iber que donava accés a la fortificació i que ensenya que el camí natural que el turista trepitja per accedir al jaciment, no seria el camí original que es feia servir per accedir a la ciutat.

Els ibers eren experts en la ceràmica, la metal·lúrgia i l’agricultura, i exportaven a altres ciutats de la Mediterrània.

La visita continua pels carrers de la ciutat, on es poden veure les restes de les cases, els tallers i les botigues. La guia va explicar que els ibers eren experts en la ceràmica, la metal·lúrgia i l’agricultura, i que molts dels seus productes eren exportats a altres ciutats de la Mediterrània. A l’interior del recinte del puig de Sant Andreu, excavat en una part considerable, es poden veure restes d’habitatges, cisternes, sitges utilitzades per a emmagatzemar gra i espais públics, com els temples.

Els ibers eren politeistes i adoraven diversos déus, com el déu Sol i la deessa Lluna. I també eren braus guerrers, cosa que deixa bocabadats i mig espantats els nens. L’any 2012, en el transcurs d’una excavació al Puig de Sant Andreu, es va produir una de les troballes arqueològiques més importants realitzades a Catalunya en els darrers anys. En un tram de carrer van aparèixer 15 fragments cranials humans, entre els quals hi havia dos caps travessats per sengles claus en un estat de conservació excepcional.

Els caps clavats

La troballa de restes cranials humanes en els poblats ibers costaners del nord-est peninsular testimonia la pràctica ritual dels caps tallats, costum compartida amb el món celta del sud de la Gàl·lia que és descrita en textos d’autors clàssics com Estrabó, Posidoni d’Apamea o Diodor de Sicília, que consisteix en exhibir el cap de l’enemic vençut com a un trofeu de guerra.

Un cop reconstruïts es va veure que aquests cranis fragmentats corresponien a cinc individus. Es varen localitzar a prop de l’entrada d’un gran edifici on se suposa que havien estat exposats durant un cert temps. A inicis del segle II aC, un cop abandonat l’assentament, es van despendre i varen caure sobre el carrer.

Com recorda la guia, l’extracció de les restes òssies s’efectuà amb molta cura, juntament amb la terra que les envoltava, per tal de recuperar el màxim d’informació possible. A partir d’aquest moment s’inicia un llarg procés de consolidació, reconstrucció i estudi antropològic i analític de les restes.

L’estudi fins i tot va permetre recrear de manera virtual qui eren aquests guerrers. La guia mostra un exemple. El treball de reconstrucció facial aplica mètodes propis de la policia científica per reconstruir digitalment el rostre d’un dels cranis localitzats a Ullastret, un home que va morir jove (entre 16 i 18 anys) a finals del segle III o principis del segle II aC.

Per veure alguns exemples d’aquests cranis, cal desplaçar-se fins a un altre dels punts interessants de la visita: el museu, que té una exposició d’objectes trobats durant les excavacions.

Els nens poden gaudir especialment de taula interactiva que mostra la distribució de l’espai i també aprenen sobre el procés de conservació dels objectes antics i sobre la importància de l’arqueologia per conèixer el nostre passat.

La cremació dels difunts era un dels trets culturals essencials del món ibèric. De necròpolis se’n coneixen poques i a Catalunya les més grans no solen superar el centenar de tombes, fet paradoxal si es té en compte que les ciutats a què corresponien podien acollir milers d’habitants. La inhumació només es practicava ocasionalment i els cossos de la majoria rebien, doncs, altres tractaments que no han deixat rastre.

Els funerals seguien un ritual complex que començava amb la preparació del cos guarnit i la seva cremació. Els ossos i les cendres generats es podien triar i rentar abans de dipositar-los dins d’una urna de ceràmica que s’enterrava a la tomba. Durant les cerimònies també s’hi deixaven les pertinences del difunt com ara joies, estris o armes inutilitzades junt amb menjar i altres ofrenes perquè l’acompanyessin al més enllà.

Cada poblat dominava un territori del qual explotava els recursos econòmics de què vivien, especialment agricultura i ramaderia, però també mines, pedreres, etc.

El segle VI aC els foceus, que provenien de l’altra banda de la Mediterrània, fundaren la ciutat d’Empúries, al golf de Roses. A partir d’un moment força antic, els indígets tingueren, per força, una relació estreta amb els grecs, que influïren en el seu desenvolupament com a tribu. La guia explica que hi havia una intensa relació comercial com s’ha pogut observar en la ceràmica.

Relacions amb els grecs

Els grecs s’establiren en un petit assentament indígena i que aquesta convivència no es va trencar, de manera que a la ciutat d’Empúries hi haurien conviscut, de sempre, grecs i ibers.

La cultura ibèrica va néixer gràcies a les influències culturals exercides pels colonitzadors grecs i fenicis sobre les poblacions indígenes del bronze final o primera edat del ferro.

Els íbers són considerats la primera cultura històrica de l’espai geogràfic català, amb un sistema d’escriptura propi adaptat del grec antic. Tanmateix, es desconeix el significat de la majoria de paraules. "Coneixem les lletres, però no coneixem que volen dir les paraules», remarca la guia.

Com a innovacions tecnològiques més importants, els ibers van adoptar el torn de terrisser, van desenvolupar una veritable metal·lúrgia del ferro. Per primera vegada, es va utilitzar de manera generalitzada la construcció de cases de planta rectangular, fetes amb murs amb basaments de pedra.

Gairebé totes les cases que es coneixen a Ullastret són de planta baixa, i moltes d’elles només tenen una o dues estances. No obstant això, a la part central del jaciment s’ha identificat un gran edifici de caràcter aristocràtic que s’estructura al voltant d'un gran pati central.

I aquí és l’origen del que es coneix com el tresoret d’Ullastret. Aquest petit tresor de monedes va ser descobert durant les excavacions realitzades l’any 2006, en el sector on es troba un espai residencial de caràcter aristocràtic. El conjunt conté 54 dracmes emporitanes, que havien estat enterrades sobre un fragment d’un atuell de ceràmica i cobertes per un altre fragment. Per la seva disposició no es descarta que les monedes estiguessin dins d’una bossa feta d’un material perible (cuir o teixit). Pel seu estat de conservació sembla indicar que es tractava d’una reserva de riquesa acumulada al llarg del temps.

«Comerciaven entre ells, i amb grecs al nord i amb fenicis més al sud», diu la guia. «Cada poblat dominava un territori del qual explotava els recursos econòmics de què vivien, especialment agricultura i ramaderia, però també mines, pedreres, etc.», explica. Els indigets tenien una organització social que els va permetre efectuar obres importants de caràcter públic, com ara les muralles, les cisternes o els temples.

«Comerciaven entre ells, i amb grecs al nord i amb fenicis més al sud»

La visita guiada per Cristina a la ciutat ibera d’Ullastret ofereix una experiència educativa única per a pares i fills. Les famílies poden gaudir i aprendre, entre la natura i els conreus d’un paisatge únic a la primavera enmig de la Costa Brava.

Un espai ideal perquè els més petits aprenguin

Per a les famílies que busquen activitats culturals i educatives per als seus fills, Ullastret és una destinació ideal. La ciutat ofereix una gran quantitat d’informació i activitats d’interès per als nens, des de tallers didàctics fins a visites guiades adaptades a diferents edats. El jaciment constitueix una de les seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya. El principal objectiu és conservar, investigar i difondre els vestigis d’època ibèrica que formen el conjunt arqueològic d’Ullastret.