Correm el risc de perdre moltes de les espècies que són consumides avui en dia, ja que no s’està permetent la recuperació d’aquestes de forma natural. A més, la pesca intrusiva i poc selectiva també afecta altres espècies en perill com dofins, tortugues o taurons i degrada els ecosistemes marins, generant un dany que pot arribar a ser irreversible.

A Palamós se’n pot prendre exemple, perquè porten a terme diversos projectes, convertint-se així en l’epicentre de la pesca sostenible i de nous models de gestió com a mínim a escala estatal.

Miquel Mir és el patró major de la confraria de Palamós, és armador i pescador, fa trenta-set anys que es dedica a l’ofici i ve d’un llinatge de pescadors de diverses generacions. La seva modalitat de pesca és l’arrossegament, aquest tipus de pesca consisteix a triar un calador on deixar anar la xarxa, quan aquesta xarxa en forma de caça-papallones toca el fons es comença a arrossegar i va fent les captures a mesura que avança.

En aquesta modalitat es poden pescar moltes espècies, depenent de la profunditat a la qual es mantingui la xarxa: calamars o rogers, si es fa a prop de la costa, i sempre que sigui a més de cinquanta metres de profunditat tal com està permès; lluç, rap o sèpia, a partir dels cent metres; cap als dos-cents o dos-cents cinquanta metres encara s’hi pesca lluç, i a més, la maire; i si es continua baixant, cap als sis-cents metres, es comença a capturar la coneguda gamba de Palamós, que es troba fins als mil metres que és la profunditat màxima permesa per a la pesca.

Aquest sistema ha canviat; ha deixat de ser un tipus de pesca destructiva per al fons marí, almenys tal com ho estan fent a Palamós. «En les proves que hem fet amb biòlegs, aplicant mesures tècniques, que no són difícils d’aplicar, es pot aconseguir una pesca més sostenible», assegura Miquel Mir.

A Palamós, per a la pesca d’arrossegament, s’han implementat les portes pelàgiques, un sistema que a diferència de l’anterior no malmet el fons marí, a més mai pesquen en fons de roca o corall.

Un altre sistema implementat en aquest port és el d’ampliar el forat de la xarxa, amb un mínim de 40 mil·límetres amb previsió que en siguin 45 en un futur. D’aquesta manera, el peix petit mai és capturat, i quan es tracta de pescar gamba, han decidit després de fer comprovacions amb els biòlegs, que el forat ha de fer 50 mil·límetres, assegurant-se d’aquesta manera que les gambes que encara no són prou madures i que no han fet cap posta d’ous, queden en llibertat.

«D’aquesta manera deixem que criïn com a mínim una vegada, i ens assegurem que es puguin continuar reproduint», afegeix Mir

Les zones vedades prenen una vital importància a l’hora de permetre la reproducció i supervivència de les espècies. Es tracta del tancament permanent a tota mena de pesca en determinades zones, algunes d’aquestes són zones compartides amb el port de Roses, d’altres amb el port de Blanes, i unes altres que són exclusivament del port de Palamós. Els caladors de pesca on els vaixells poden treballar, són compartits o exclusius, dibuixant-se així un plànol del territori entre diferents ports veïns. D’aquesta mateixa manera és com funcionen també les zones vedades. Els estudis realitzats en un d’aquests espais, que comparteixen amb el port de Roses, demostren que abans de tancar permanentment aquesta zona, la quantitat d’escamarlans era deu cops inferior a la que hi ha avui en dia, després de tres anys de convertir-se en una zona lliure de pesca.

«Han augmentat en nombre i mesura, i a més, hi ha més femelles que ponguin ous, i això en tan sols tres anys. Ara hi ha la possibilitat que aquest peix pugui sortir d’aquesta zona, i així els pescadors ja la podríem capturar, encara és aviat per dir-ho», explica el patró major de la confraria de Palamós.

On més esforços i temps fa que la confraria de Palamós es dedica a preservar l’espècie, és a la gamba. Les captures han baixat, ja que la gamba petita no és capturada, però al mateix temps que el recompte per tones a final d’any és inferior, l’espècie capturada és més grossa i està més valorada, representant estadísticament els mateixos ingressos a la vegada que un benefici per al medi marítim.

Cal esmentar que la totalitat dels pescadors d’arrossegament de Palamós fan una veda de dos mesos l’any, gener i febrer, respectant d’aquesta manera la regeneració i la preservació de les espècies en els seus caladors. És una mesura totalment voluntària, i aquest 2023 és el tercer any consecutiu que l’apliquen implementada en el seu pla de gestió.

«O fèiem alguna cosa, o estàvem morts»

Des de finals dels anys noranta del segle passat fins al dia d’avui, la flota d’arrossegament s’ha reduït al 50%, i la d’arts menors fins a un 30%, així com la d’encerclament. La gent no s’hi guanyava la vida, les noves tecnologies van fer que les barques fossin molt més eficients en la pesca, no hi havia prou recursos naturals per a tantes barques i tan eficients, i aquí és on les embarcacions més velles que necessitaven molt de manteniment i on no resultava viable econòmicament instal·lar aquestes noves tecnologies, van quedar a la cua fins que van haver de plegar. Al mateix temps la comunitat europea va començar a fer desballestaments, comprar llicències de pesca per reduir el nombre de la flota.

«El 2005 vam haver de prendre una decisió; o fèiem alguna cosa o ens podíem donar per morts. Va ser llavors que vam començar a treballar més seriosament en la implementació dels sistemes de pesca més sostenible. Va ser una mica descontrolat tot plegat, fins al 2013, que ja vam instaurar el pla de gestió de la gamba» diu el patró major de la confraria de Palamós, Miquel Mir.

Hi ha una normativa que tothom ha de complir i cada confraria pot decidir ser més restrictiu o simplement complir amb els mínims, i a Palamós és on més esforços fan per preservar un ofici i els recursos que ofereix el mar. Per això confien plenament en el que diuen els estudis científics, ja que per a ells queda demostrat que si estan en estreta col·laboració amb els biòlegs i es prenen seriosament les seves recomanacions, el resultat és compensatori.