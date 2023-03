Després de voltar per diversos conjunts i cobles-orquestra, a final de la dècada dels 80 Marti Camós va entrar com a intèrpret de tenora a la cobla orquestra Montgrins. Va estar 33 anys en aquesta formació, compaginant-la amb la docència, fins que es va jubilar.

Es parla sempre de la mala salut de la sardana. Deu ser una mala salut de ferro, perquè aquí continua.

Des que vaig començar a tocar, i ja fa anys es parla de la mala salut de la sardana. Jo tenia vint anys i ja ens deien als músics que renovéssim la sardana, que estava fotuda. Han passat cinquanta anys i encara ho sento a dir. Però miro el calendari d’aplecs i ballades, mires la quantitat de músics que s’hi dediquen, l’ensenyament que abans no hi havia, i hi ha molta cosa. Musicalment, ha evolucionat. La Covid va fer molt mal, van estar a punt de desaparèixer força coples, però al final no va ser així. Van ser un parell d’anys molt fumuts, però s’ha tornat a activar.

No cal apropar-la als joves?

Ja es fan coses per apropar-la al jovent, Els instruments tradicionals de la cobla s’adapten a nous estils, nous ritmes. A Palamós se’n fan concerts, i està funcionant. Ara bé, hem de ser sempre conscients que la sardana és minoritària, no és com el futbol.

Disfrutava més quan tocava en conjunts de rock, en la seva joventut?

Jo he disfrutat amb tot el que he fet. Tant amb els conjunts dels anys setanta com amb la resta. Precisament aquest dissabte celebrem amb un concert els cinquanta anys del primer conjunt on vaig tocar, Punto Rojo. Per un dia serem els Rolling Stones de Palamós.

Devia gaudir-la, aquella època.

Com que venia del món clàssic d’estudiar al conservatori Chopin, Schumann, Bach, Beethoven, em va interessar la música de la meva època: Tridents, Santana… M’ho vaig passar molt bé, amb aquest canvi. Això sí, vaig continuar els meus estudis. De fet, començar amb la música de ball em va incitar a empènyer altres instruments. Entre ells la tenora, perquè el meu somni era arribar a tocar en una cobla-orquestra, que són molt típiques de Catalunya. Després de Punto Rojo vaig anar a la mili, on vaig estar a la banda militar.

No tocaria la corneta de bon matí.

Tocava el clarinet. I música militar, per descomptat. Allà em va contractar la primera orquestra. En fer la mili de voluntari a Girona, també podia continuar els meus estudis. Com veu, la vaig aprofitar, la mili.

Com comença un nen a interessar-se per la música... seriosa?

El meu pare era un gran amant de la música. De la música de cobla, però també de les grans orquestres americanes, i a casa hi havia molt material d’aquest tipus, sonava tot el dia. Ell també m’explicava coses, i em va entrar el cuquet. Així que vam decidir provar i vaig començar a anar amb una gran professora de piano, de Barcelona, que vivia a Palamós. Vaig fer amb ella tot el piano fins que vaig anar a acabar-lo al conservatori de Barcelona. Al cap de dos o tres anys vaig començar el clarinet, més endavant el saxo, i finalment vaig voler entrar a món de la cobla, i vaig començar amb la tenora. Vaig tenir sort i vaig coincidir amb una campanya de la Diputació que, en vista de la manca d’intèrprets de cobla, sufragava els tres cursos de tenora amb el gran Ricard Viladesau, i a més a més, si aprovaves, et regalava l’instrument. Va ser una gran idea, va impulsar un renaixement d’instrumentistes. Es va crear tota una base, potser és gràcies a allò que la sardana encara aguanta.

En tants anys de músic, algun dia li van venir ganes de deixar-ho tot?

No. Com en totes les feines, hi ha dies bons i dies dolents, que t’emprenyes. Però mai he tingut ganes d’abandonar el vaixell. Ni tan sols durant la crisi de 2008, que va ser dura, ni amb la Covid.

Observo que la Covid l’ha marcat.

Va ser molt dur. La professió dels músics és de les que més va rebre. Quan tens una quinzena de músics i tota una infraestructura, i veus que els bolos baixen en picat, arribes a dubtar. Penses «ostres, ens en sortirem, d’aquesta?». Gràcies al bon equip dels Montgrins, sobretot jovent compromès, es va tirar endavant. Van dir «som joves i tenim ganes d’arriar». Els Montgrins van néixer el 1884, han vist dues guerres mundials, una guerra civil, una dictadura de quaranta anys i s’ha aguantat tot: un microbi petit havia de poder amb nosaltres? És de les coses que més orgullós estic.

Encara toca, a casa?

Molt. La gent em demana coses. Però li confesso que si no me’n demanessin, també tocaria (riu). En el camí que fas a la vida vas deixant coses per més endavant, perquè una cobla-orquestra porta molta feina, i ara és el moment de fer-les. Continuo tocant la tenora, el clarinet, i sobretot, el piano.

«Les agressions i la violència disminuirien si la gent estudiés més música»

Deu tenir els veïns maleint que s’hagi jubilat.

Ha, ha, la tenora i el clarinet els toco en un mas. I del piano... els veïns no tenen res a dir.

Es lligava, tocant en conjunts i cobles-orquestra dels anys setanta?

Sí, moltíssim. Era un no parar (riu). És clar que depèn del caràcter de cadascú, jo vaig començar aleshores a festejar i encara tinc la mateixa dona. Suposo que es lligava com a totes les feines. O es pensa que els cambrers que treballen a l’estiu a la costa no lliguen?

Tots excepte els periodistes, ja ho veig.

Permeti’m que ho dubti.

La vida del músic és tan bohèmia com pensa la gent?

És bohèmia per qui vol fer el bohemi. Si vols aprofitar per anar pel món vivint la vida bohèmia, pots fer-ho, està clar. Però no és que el músic sigui sempre un bohemi. El que em sorprèn d’aquest país, que no passa en altres, és que quan li dius a algú que ets músic, després et pregunta: «però de què treballes?». Haig d’afegir: coi, toco en una cobla-orquestra, tinc 120 bolos a l’any i a més faig classes. També hi ha qui, quan li dius que ets músic, dibuixa un somriure estrany a la seva cara. Això tampoc ho he vist enlloc més que aquí (riu). Es deuen pensar que un músic es fot un porro per esmorzar, dos o tres cubates abans de dinar, i a la nit no vegis, deu sortir a l’escenari totalment borratxo. Suposo que perquè hi ha hagut grans mites de la música que ho feien.

Amb quin de tots els instruments que domina s’expressa millor?

L’instrument que més he aprofundit és el piano. Amb el clarinet gaudeixo molt, potser no tant amb el saxo. I la tenora ha sigut un repte, és complicada, requereix molt esforç i molt estudi. És típica de Catalunya, però encara no està perfeccionada com hi estan els instruments simfònics. La tenora s’ha millorat molt, però encara li falta, i per tant necessita un esforç.

Com a veterà docent de música, creu que els pares tenen a vegades massa aspiracions per als fills?

Alguns n’hi ha, però no n’he trobat mai cap que m’hagi dit que vol que faci músic el seu fill. Primer s’han de veure les seves aptituds. I també el seu interès, he trobat alumnes que en notar que no tenen interès, m’han confessat que els seus pares els obliguen a venir. Es nota, qui ve per força. Com en totes les feines.

«He trobat alumnes que no hi posen interès i m’han acabat confessant que els pares els obliguen a estudiar música»

Li agrada alguna cosa de la música actual?

N’hi ha que sí i n’hi ha que no. Avui en dia es fa moltíssima música, cada dia surten coses noves.

L’hi diré al revés: detesta alguna música de la que es fa avui?

Tinc la sort o la desgràcia d’analitzar tota la música que escolto. I n’hi ha d’actual que, més enllà que estigui bé o no, el que passa és que no m’entra. És com s’hi vaig a veure un quadre que em diuen que és molt bo, però el miro i no m’entra. Sí que avui es fan coses bones, però ara m’he ficat molt en la música clàssica. Ja que l’he tingut oblidada des que estudiava, em ve de gust escoltar-la, fins i tot descobrir-la.

Fins i tot li pot entrar reggaeton i hip-hop?

De reggaeton n’he hagut de tocar. No és que m’entusiasmi, però l’escolto, sé que la gent el balla i l’analitzo. No em gastaré mai diners per comprar un disc de reggaeton, però sí d’altres cantants que surten ara, que n’hi ha de molt bons.

L’han xiulat alguna vegada?

Que jo recordi...sí. Però era perquè trigàvem massa a començar el concert (riu). Una altra cosa és que després d’un concert vingui algú a fer una reflexió, a comentar que alguna cosa no li ha agradat del tot... això sí.

Ha tingut mai ganes de deixar l’escenari i baixar a ballar amb la gent?

Això ja ho he fet. Amb altres membres del grup, a vegades baixàvem mentre la resta de l’orquestra continuava tocant. A vegades el públic mostra tant d’ímpetu que els músics ens mirem i ens hi afegim.

A l’escola, l’assignatura de música està cada cop més marginada.

No n’estic gaire al corrent. Li puc dir, això sí, que la música hauria de ser una assignatura obligatòria. Moltes coses de les que passen avui en dia, que surten contínuament a les notícies, com ara les agressions, potser disminuirien si la gent estudiés música.

Pot influir?

Sí, perquè la música dóna una temprança especial, està demostrat. La gent que fa música té un tracte diferent. Fa anys, per entrar a treballar en algunes empreses, fins i tot en bancs, et demanaven si havies estudiat música. Consideraven que sabries tractar bé la gent.

Em penso que ara els bancs ja no tracten gaire amb la gent.

Doncs si és així, no anem pas bé.

[passa un cotxe amb el reggaeton a tot drap]

Veu? Per això els músics no anem en cotxe.

Mira programes musicals de TV, com Operació Triunfo, La Voz o Eufòria?

Normalment, no. Vaig veure un dia Eufòria i m’empipa molt que hi surtin els cantants però no surtin els músics.

És que potser no n’hi ha. La mateixa Rosalia va fer un concert sense músics.

Veure una persona en un escenari amb tota la música gravada, no m’agrada. Sóc d’una època que la gent pujava amb els músics a l’escenari, apetxugant, i si t’equivoques, t’equivoques, no passa res, li passa a tothom. M’agrada el que és real.

Cada cop hi ha menys música real?

Crec que sí. Aquests programes de TV que no mostren els músics, estan traient importància a uns professionals. El músic és qui dóna protagonisme al cantant. Amb una bona base musical al darrere, cantar és molt més fàcil. I aquesta base, s’ha de veure. Si TV3 fa programes musicals que surtin els músics. Portar el músic a un estudi, gravar-lo i guardar-lo, és com dir-li «ja t’hem tret la sang, ja no et necessitem». M’agrada el viu i el directe. Potser és que sóc d’una altra generació i el jovent d’ara ni s’hi fixa, es deuen pensar que els músics són una gent que treballa en un laboratori perquè el cantant ho faci servir. Si hem d’acabar així.

En quin músic es voldria reencarnar?

M’agrada molt, podríem dir que sóc fan, d’un gran pianista que es diu Bob James. L’escolto a casa i el porto sempre al cotxe. Fa molts anys que hi tinc contacte...musicalment. He comprat molta música seva, fins i to alguna que ja no es troba al mercat, l’he hagut d’aconseguir d’Spotify. Em té guanyat per la seva manera d’interpretar i, com que toca diferents estils, sempre sorprèn.

Canta a la dutxa?

Normalment no, a la dutxa penso.