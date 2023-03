L'Hospital de Palamós (Baix Empordà) acaba d'incorporar la intel·ligència artificial (IA) a les exploracions radiològiques òssies i de tòrax que es fan al centre. L'algoritme permetrà analitzar les radiografies cercant fractures o luxacions (en cas d'exploracions òssies) o tumors, pneumònies o d'altres malalties pulmonars (en el cas de les exploracions toràciques). El centre preveu que cada any es llegeixin més de 35.000 radiografies a través del sistema. Aquesta incorporació forma part de l'aposta dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) per la innovació, que "és una de les prioritats estratègiques de l'entitat per millorar els serveis i la qualitat assistencial".

El servei de diagnòstic per la imatge de SSIBE realitza més de 35.000 exploracions radiològiques de tòrax i òssies cada any. Ara, totes seran processades per l'algoritme d'IA que, només pocs minuts després de realitzar cada prova, retorna la imatge amb un diagnòstic i identificant la zona on localitza alguna lesió. Segons traslladen fonts de l'Hospital de Palamós, la incorporació de la intel·ligència artificial "permetrà millorar la certesa diagnòstica i el temps d'anàlisi per part del professional".

Hospital comarcal pioner en IA

La cap del servei de diagnòstic per la imatge de l'Hospital de Palamós, la Dra. Gemma Garcia, està convençuda que l'Hospital de Palamós és "força pioner al posar en funcionament la intel·ligència artificial en un hospital comarcal", després que "les eines d'IA hagin evolucionat molt ràpidament en els darrers anys en el camp del diagnòstic per la imatge".

Durant l'any passat, l'hospital va valorar diferents propostes i s'ha acabat decidint per tirar-ho endavant de la mà de l'empresa Gleamer. "Va ser pionera en aplicar la IA en les imatges òssies i que per la seva trajectòria ens ha donat la confiança per fer aquest salt endavant", detalla Garcia.