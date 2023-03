La Policia Local de Platja d'Aro ha detingut dos homes, de 31 i 47 anys, que compraven de manera fraudulenta oli usat de locals de restauració per revendre'l a França. A més, un d'ells tenia una ordre de recerca i detenció i l'altre conduïa amb un permís de conduir fals. La policia els atribueix un delicte de falsificació de document públic i per l'ordre de cerca i detenció pendent. Els fets es remunten a dimarts a la tarda quan van rebre la trucada d'un restaurant del municipi que els alertava que un parell d'homes s'hi havia adreçat amb la intenció de comprar-los l'oli de cuina sense acreditar-se com a empresa de gestió autoritzada pel departament competent i que havien marxat amb una furgoneta.

L'establiment els va facilitar la descripció i la seva placa de matrícula. Diverses dotacions policials van iniciar una recerca del vehicle i, pocs després, la van aturar a l'avinguda Ridaura. La policia va detectar que el permís de conduir de Bulgaria amb el qual es va voler identificar el conductor presentava indicis de falsificació. A més a més, un cop consultades les bases de dades policials, no constava que hagués disposat mai del corresponent permís de conduir. Pel que fa a l'acompanyant, aquest sí es va poder acreditar amb una carta d'identitat de Bulgària. Un cop feta la consulta, però, van comprovar que tenia una ordre de recerca i detenció pendent d'un jutjat de Madrid. Davant d'això, els agents van detenir els dos homes. Un cop escorcollada la furgoneta van veure que contenia 11 bidons de gran capacitat plens d'oli usat que havien comprat de manera fraudulenta en diferents restabliments de restauració amb la intenció de revendre'l a França. S'estima que portaven uns 1.200 litres d'oli. Des de la Unitat de Medi Natural de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro es van fer gestions amb l'Agència de Residus de Catalunya per a iniciar un expedient de denúncia.