El jutjat contenciós administratiu de Girona ha desestimat el recurs interposat per Ecologistes en Acció, SOS Costa Brava i Salvem Begur, contra la llicència d'obres que permetia la construcció de nous habitatges a la pedrera de S'Antiga de Begur. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, el tribunal confirma la legalitat de les llicències concedides per part del consistori i conclou que la zona on s'han fet les edificacions no està inclosa en cap espai protegit sinó en un sector "urbanitzable".

En aquest sentit, la sentència recull que la delimitació del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 no eren exactes. "Per contra, la resolució sí que estableix que són correctes les delimitacions que l'Ajuntament de Begur va anar incloent als tràmits dels planejaments urbanístics posteriors, en base a la planimetria de la Generalitat", remarquen al comunicat. Amb tot, remarquen que el contenciós constata que "no hi havia cap pla urbanístic que avalés jurídicament les peticions de les associacions denunciants". L'alcaldessa, Maite Selva, assegura que si es recorre la sentència, "l'Ajuntament seguirà actuant prudentment com fins ara, no anticipant-nos als pronunciaments judicials ni amb actes mediàtics". Els ecologistes van presentar aquest recurs contenciós, el segon contra la urbanització, per impugnar la llicència d'obres concedida per l'ajuntament avalant la construcció d'habitatges nous el mes de desembre. Les entitats al·legaven que era l'única via que tenien per intentar frenar "l'urbanisme depredador del municipi" i aconseguir enderrocar tot el que ja estava edificat, a més, de restaurar l'espai afectat.