L'Ajuntament de Palamós utilitza aigua freàtica per netejar carrers i estalviar així recursos hídrics arran de la situació de sequera. Aquesta aigua, no potable, s'extreu d'un pou municipal ubicat a les instal·lacions esportives de 'Josep Massot i Sais', on un camió cisterna la carrega per ser distribuïda posteriorment entre els equips autònoms de neteja. Aquest recurs s'utilitza només per a la neteja viària i no suposa cap reducció de la disponibilitat d'aigua per als domicilis. L'equip de govern està valorant poder destinar una part del subministrament freàtic al reg de jardins i parcs municipals.

L'Ajuntament de Palamós ja ha previst incorporar aquest recurs, a partir d'ara i de manera definitiva, per a la neteja viària del municipi com a mesura d'estalvi d'aigua potable.

En un comunicat, l'ajuntament remarca que aplica diverses mesures de reducció del consum d'aigua potable al municipi per afrontar l'estat d'excepcionalitat per sequera decretat per l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya.

Entre altres accions, hi ha la utilització d’aigua freàtica, no potable, per a la neteja de la via pública. Fins ara, l'aigua d'aquest pou només es feia servir per regar la gespa artificial dels camps del futbol.

Un camió cisterna carrega aigua d'aquest pou, que posteriorment és distribuïda entre els equips autònoms de neteja de carrers de l'empresa concessionària del servei. Aquest recurs es fa servir només per a la neteja viària i no suposa cap reducció de la disponibilitat d'aigua per al proveïment domiciliari. Actualment, l'Ajuntament de Palamós també valora poder destinar una part d'aquest subministrament freàtic al reg de jardins i parcs municipals. Per això es fan proves per saber l'afectació que pot tenir el grau de salinitat d'aquesta aigua en arbres i plantes.

En el volum de consum d'aigua al municipi de Palamós, un 84,8% és d'ús domèstic, un 9,6% comercial i industrial, i només un 5,6% és municipal. D'aquest, un 17% és destinat a les dutxes de platja (actualment tancades), i un 75% s'utilitza per a la neteja viària i el reg de jardins. És per això que l'ajuntament subratlla l'estalvi que suposa ara la utilització de l'aigua freàtica per a la neteja de la via pública.

Mesures d'excepcionalitat

L'Ajuntament de Palamós, a més de la neteja viària amb aigua freàtica, ha aplicat altres mesures d'estalvi d'aigua de boca contemplades en el Decret de Sequera, com són el tancament de les fonts ornamentals i les dutxes de platja. Actualment, només utilitza aigua potable per al reg de supervivència d'arbres i plantes, en els condicions establertes en el mateix decret.

En el cas de les superfícies de gespa natural o artificial de les instal·lacions esportives municipals, les reguen amb les quantitats mínimes necessàries, tal com està previst per a les instal·lacions destinades a la pràctica de l'esport federat, i que es recullen dins del decret.

L'ajuntament recorda que l'ACA ha limitat un volum màxim per a l'abastament de la població de 230 litres per habitant i dia, incloent-hi activitats econòmiques i comercials. Actualment, l'ús d'aigua de xarxa a Palamós és de 183,6 litres per habitant i dia, per sota del que marca aquest decret, i durant el 2022 va seguir la mateixa tendència, amb una mitjana de 185 litres per habitant i dia.

Malgrat aquestes dades, l'ajuntament fa una crida a la ciutadania perquè es faci, en tot moment, un ús responsable de l'aigua.