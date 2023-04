Els carrers del nucli antic de Calonge han sigut testimonis de la 24a edició del mercat medieval del municipi, que es fa aquest cap de setmana, entre ahir i avui. Es tracta d’un esdeveniment anual que, en totes les seves edicions, aconsegueix atraure molts visitants en plenes vacances de Setmana Santa. Des d’ahir al matí i fins aquesta nit el mercat, els espectacles i les activitats han ocupat la vila, i milers de persones han recorregut els seus carrers per assistir a un retorn al món medieval. Els cavallers, guerrers i estranys personatges que recorren Calonge ajuden a transportar als visitants a aquest passat.

Es tracta d’un esdeveniment que ocupa tot el poble: els jardins i la plaça d’Armes del castell, la plaça Major, la plaça de la Doma i el pàrquing de l’avinguda de Sant Joan. A part d’aquests llocs, els espectacles itinerants, com en el cas de les cercaviles, a més de passar per tots aquests punts de la població, també recorren els carrers del nucli antic.

Són dos dies per a tota la família i per a tots els gustos. Els visitants poden passejar pel mercat medieval en el qual la gastronomia té un punt important, però on també es poden trobar parades de roba artesana, de collarets o braçalets, entre d’altres. Per qui vulgui participar més activament en l’esdeveniment pot assistir al munt d’activitats programades durant tot al dia, tant per a grans com per a petits. Des de tornejos de cavalleria a tallers infantils, passant per visites guiades i exposicions d’armadures.

Mercat Medieval de Calonge, un viatge al passat!



Dissabte 8 i diumenge 9 d’abril. Al centre històric de Calonge. pic.twitter.com/PT8oCJwAcX — Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (@ajuntcalonge) 8 de abril de 2023

Els espectacles són un altre element del mercat. Tots els espectacles que es van fer ahir es tornaran a repetir avui en el mateix lloc i la mateixa hora. Entre ells destaquen les cercaviles i els espectacles didàctics que ensenyen al públic els oficis antics, l’evolució de les armes i les armadures del segle XV, entre d’altres.

Cada any el Mercat Medieval de Calonge té una gran acollida, però l’edició d’enguany és molt prometedora. Al dissabte al matí sol ser el moment més fluix de la jornada, ja que les activitats i els espectacles més multitudinaris es concentren a la tarda. De totes maneres, però, ahir al matí ja hi havia molt d’ambient en els carrers del poble i això es va mantenir durant tot el dia. La valoració que van fer des de l’Ajuntament és que l’afluència de dissabte va ser superior a la de l’any passat.

En plenes vacances de Setmana Santa el Mercat Medieval és un gran reclam turístic per al municipi. La proposta finalitzarà avui a les nou de la nit amb un espectacle de foc al pàrquing de l’avinguda Sant Jordi.