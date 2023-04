La unitat d'insuficiència cardíaca de l'hospital de Palamós ha rebut aquest mes de febrer el segell SEC Excellence de la Societat Espanyola de Cardiologia i que la certifica com a unitat comunitària Creada el març 2022, té per objectiu millorar l'atenció i el pronòstic a les persones del Baix Empordà amb aquesta patologia. Aquesta patologia porta associada una elevada prevalença, sobretot en la gent gran, major morbiditat, mortalitat i fins i tot major càrrega econòmica que altres patologies com pot ser el càncer. D'aquest amanera la nova unitat vol optimitzar circuits i promoure bones pràctiques entre les diferents especialitats implicades.

L'any 2022, la unitat va atendre més de 300 persones, amb més d'un miler de visites tant a consulta com a hospital de dia, aconseguint millorar l'accés a consulta, proves i teràpies avançades, el pronòstic, la qualitat de vida dels pacients i evitant l'ingrés hospitalari en més del 90% dels casos. A més, la unitat compta amb personal d'infermeria específic que fa educació sanitària amb aquests malalts per millorar els seus hàbits de vida, afavorir l'autocura i millorar-ne els resultats clínics. El cardiòleg Moisés Barrantes és el responsable de la nova unitat i afirma es vol aconseguir que el major nombre possible d'aquests pacients rebin un abordatge "de forma òptima, sistematitzar el diagnòstic, tractament i seguiment clínic, i a més d'educar-los perquè coneguin la seva malaltia i sàpiguen quins tipus d'hàbits i activitats poden realitzar". Una palamosina de 80 anys, Sudy Sarbakshe, té problemes de cor des de fa 20 anys, quan va tenir un infart agreujat amb altres problemes de salut que fan que el seu tractament hagi de ser analitzat tenint en compte la pluripatologia. Sarbakshe explica que el cardiòleg és el referent per a la seva malaltia i que, quan cal, és el professional que li recomana anar a altres especialistes. D'aquesta manera, els canvis de medicació i alimentació queden acordats entre els diferents especialistes que la tracten. També l'orienten sobre quins canvis o símptomes ha de tenir en compte i notificar. La certificació acredita el compliment dels estàndards de qualitat i certificació vinculats als processos assistencials que es duen a terme a la unitat. La unitat està dirigida pel Servei de Cardiologia de l'hospital de Palamós però amb un equip multidisciplinari format per especialistes de Medicina interna, Atenció Primària i Nefrologia. Aquesta interdisciplinarietat permet per una banda aglutinar tots i totes les professionals i fer un millor maneig de la patologia cardíaca a tota la comarca del Baix Empordà unificant criteris, concentrant visites i facilitant la coordinació entre els diferents nivells assistencials i especialitats. A banda, la unitat és un dels destins de rotacions dels residents d'Infermeria i Medicina Familiar i Comunitària, que serveix per compartir coneixements i definir protocols assistencials relacionats amb la patologia.