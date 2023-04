Tot i que les eleccions municipals són a tocar i això podria alterar algunes de les projeccions previstes al municipi de Palamós, ja s’han avançat les primeres estimacions dels costos de reformar el passeig del Mar. Els Serveis Tècnics han calculat que l’obra tindrà un cost d’entre 6 i 7 milions d’euros. Es tracta d’una primera proposta, a partir del procés participatiu que va comptar amb la intervenció de més de 800 persones, que van fer aportacions al projecte.

Es van establir 7 reptes inicials que han suposat l’obtenció d’un total de 20 propostes, que en els darrers mesos han treballat els Serveis Tècnics municipals. Recentment es van fer dues sessions públiques de retorn d’aquest procés, en què es va mostrar un primer dibuix de la proposta del nou passeig, que acabarà derivant en el projecte executiu final. De moment ja hi ha una estimació de costos, tal com va detallar l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, en declaracions a l’emissora municipal, Ràdio Palamós: «Estem parlant d’una xifra que és molt important, el Passeig del Mar té una superfície molt i molt gran i les primeres estimacions doncs xifren entre 6 i 7 milions el cost de la reforma. El passeig és tan gran i hi ha tantes coses que sembla que no pugui ser. Però sí, aquest seria el cost», declarava l’alcalde.

Puig afegia que «també presentarem subvencions en Fons Next Generation i sinó ens adreçarem a altres administracions per veure amb quin percentatge l’Ajuntament ha de col·laborar per fer la reforma del passeig del Mar». L’Ajuntament de Palamós va obrir a principis del 2022 el procés participatiu sobre la mobilitat i la remodelació del passeig del Mar, treballant d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030, i que permeti convertir el municipi en una destinació turística sostenible. Un dels elements que contempla el projecte és la desaparició dels vehicles de l’actual aparcament municipal amb el paviment de sauló.

Un emblema

El Passeig del Mar a Palamós data de mitjans del segle XX i actualment està catalogat dins l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Un mur de contenció i una barana el separa de la sorra. La barana, amb jardineres, queda interrompuda pels miradors semicirculars de tres arcs de mig punt i els escales que menen a la platja. El passeig és un dels punts més emblemàtics del municipi i es va construir gràcies a un grup de veïns que a mitjans del segle XX reivindicaven un espai d’esbarjo al municipi.