Els gestors dels camps de boies de Palafrugell demanen «previsió i diàleg»

Els gestors dels camps de boies de Palafrugell demanen més «previsió i diàleg» a les administracions. El portaveu del grup d’empresaris que gestionen les boies a les platges de Llafranc, Tamariu, Canadell i Portbo-Calau -on hi ha un total de 914 boies-, Josep M. Sánchez, exposa que cal «una planificació» de cara al futur. Tot i això, insisteix que la problemàtica encara no s’ha resolt, ja que el departament de Medi Ambient exigeix als empresaris que el 25% dels morts que utilitzin siguin de baix impacte. Motiu pel qual insisteixen en la moratòria per tal d’aplicar els canvis de cara a la temporada que ve.

«Des del nostre punt de vista això esclata ara per una gestió dolenta durant anys. I ara mateix és un problema enorme per a nosaltres. Si això es planifica bé, és molt menys problemàtic. S’hauria de fer, si volem pensar en el futur, una estratègia definida. Caldria seguir un seguit de passos. El primer, que les àrees dels morts es redefineixin perquè Capitania fa uns anys va proposar unes àrees massa petites i això ens obliga a posar les boies massa juntes. Hem tingut una reunió divendres amb Capitania Marítima, per redefinir les àrees a la realitat de les cales. Sembla que estarien d’acord», exposa Sánchez, que afegeix que el següent pas seria «que es faci de nou l’estudi dels camps de posidònia de Palafrugell. Per tenir clars en quints punts, pensem que els mapes de posidònia no són correctes. En el camp de boies de Calella, sobretot, hi ha molta posidònia i molts morts de formigó que hi són de fa 20 anys. Tenim informes de tècnics que ens diuen que seria pitjor treure-ho que no deixar-ho. Nosaltres proposem deixar-ho així fins que es destrueixi sol».

El fons marí de Palafrugell

Sánchez exposa que caldria un estudi sobre el fons marí de Palafrugell per determinar com cal actuar per generar el menor impacte així com per actualitzar les zones on hi ha praderies de posidònia: «De cara a posar morts de baix impacte cal tenir en compte que són cargols de ferro que es cargolen i nosaltres tenim una capa de sorra que puja i baixa i es podria descalçar el cargol. Per sota la capa de sorra hi ha pedra que no és bona. Aleshores no tenim una bona solució de cara al futur però crec que fent una cerca amb fabricants de tot el món es podria trobar algo que es pugui adaptar. Però això no es fa de cop i volta, no serà aquest any. Tot plegat s’ha de planificar».

Moratòria i Medi Ambient

Pel que fa a l’aplicació del 25% de morts de baix impacte, els empresaris exposen que a Llafranc no caldria adaptar res, mentre que a Tamariu el problema és menor perquè només caldria canviar-ne una desena. El problema mésgreu es troba a Calella. «Allà diuen que s’haurien de canviar 32 boies de lloc o posar-ne de baix impacte. Ara mateix de baix impacte allà no es poden posar i no es poden canviar de lloc...», insisteix Sánchez, que per això demana que s’apliqui la moratòria alhora que recorda que del 15 al 30 de maig és el període habilitat per instal·lar-hi les boies».

El regidor de Via Pública, Jaume Palahí, exposa que encara no s’ha aprovat el Pla d’Usos a l’Ajuntament i recorda que Medi Ambient farà una inspecció al juliol per comprovar si s’ha executat la normativa.