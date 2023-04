Palamós aprova la tercera pròrroga del contracte d’escombraries

L’Ajuntament de Palamós va aprovar dimarts al vespre, gràcies a la majoria d’Esquerra Republicana, una tercera pròrroga del contracte d’escombraries. El nou acord preveu que s’allargui el servei amb l’empresa actual, Urbaser, com a mínim fins al 30 d’abril de 2024 per un import de 3,1 milions d’euros. La proposta va tirar endavant sense el suport dels grups de l’oposició. PSC, Junts i el regidor no adscrit hi van votar en contra, mentre que la CUP es va abstenir.

El regidor de Medi Ambient, Xavier Lloveras, va justificar la pròrroga per la inflació i va assegurar que la situació actual ha obligat a refer tots els càlculs del contracte. Per això, també es posposa la novetat de la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta al municipi. «Quan es va fer l’estudi va ser abans de la pujada de preus i la posada en marxa del porta a porta requeria d’estudis perquè hi ha diferents barris i carrers que impliquen especificitats concretes. Tot plegat ha fet que el sistema s’hagi hagut d’endarrerir una mica», va assegurar Lloveras en declaracions a l’emissora municipal. L’actual contracte es va adjudicar per primer cop el 2006 a l’empresa Urbaser i el 2014 es va estendre a vuit anys més. És a dir, en principi vencia el 2022, però se li va tornar a allargar un any més mentre es redactava el nou.

Crítiques de l’oposició

«S’han aprovat diverses modificacions al contracte i nosaltres creiem que hi ha un problema de base de la neteja a fons que s’hauria de fer i que, per ara, no s’ha fet», esgrimia el regidor de Junts, Raimon Trujillo. Per la seva banda, la socialista Raquel Gallego va indicar que «les màquines estan obsoletes, tenim un sistema deficitari i per tant, pensem que els recursos que s’han abocat no han estat suficients per fer una millora del servei i pensem que això respon a una mala gestió».