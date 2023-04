Neix la nova associació de veïns de la Sauleda de Palafrugell

El municipi de Palafrugell té una nova entitat veïnal, l’Associació de Veïns del barri de la Sauleda. L’ens es va constituir oficialment el cap de setmana passat al local social de la Sauleda.

Una de les seves impulsores, Marta Sarquella, explica que tot plegat va néixer a través de les xarxes socials. «Fa uns mesos vaig fer una crida per Facebook en un grup del barri amb la voluntat de recuperar l’associació de veïns. Va contactar una persona que hi estava interessada. Ens vam reunir i vam decidir fer una crida més generalitzada. En aquesta segona trobada va venir més gent i diumenge passat finalment ens vam constituir com a associació de veïns». Sarquella exposa que ja hi havia hagut anys enrere una entitat veïnal, però que es va acabar dissolent.

Teixit veïnal

«El que pretenem una mica és dinamitzar el barri. A vegades les associacions de veïns es veuen com una entitat que fa una mica de síndic de greuges recollint les queixes del barri, que això també es recollirà perquè hi ha mancances a nivell de neteja, infraestructures, etc. Però volem que el barri es dinamitzi, que els veïns ens coneguem i que puguin néixer iniciatives», exposa Sarquella, que afegeix que el barri ha canviat molt en els darrers anys.

«Palafrugell ha crescut molt. La sauleda és un barri que va créixer sobretot als anys seixanta, era un barri d’immigració que venia de la resta de l’estat i és un barri que sempre ha quedat als afores. Ara que s’ha fet gran el poble s’ha centralitzat. És un barri amb molts perfils, hi ha una part més antiga on hi ha més població d’origen no-migrant, però també és un barri amb molta migració. Fa uns anys va entrar al pla de barris i es van fer infraestructures, però ara hi ha hagut una manca de manteniment i volem anar millorant aquestes coses», indica.

Per ara, l’ens ha acordat amb l’Ajuntament la cessió del local social del barri per a celebrar-hi les assemblees i fan una crida a la gent que hi vulgui participar que es posi en contacte a través del correu electrònic de l’associació (avlasauleda@gmail.com).