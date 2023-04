Els Bombers van evacuar ahir a la tarda als veïns d’un edifici del carrer Luxemburg de Platja d’Aro després que s’incendiessin els baixos de l’immoble, on hi resideixen ocupes. Tot apunta que la crema d’uns matalassos podria ser l’origen de l’incendi, tot i que encara no s’han concretat les causes.

Les connexions de l’aire van provocar que les botigues del voltant quedessin plenes de fum i el foc va arribar a incendiar els vehicles que hi havia a l’aparcament de l’edifici. Afortunadament, més enllà de la cremadissa dels vehicles i el fum originat als comerços més propers, no hi va haver cap mena d’afectació estructural i els veïns no van patir danys.