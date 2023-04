L’Àrea de Qualitat Urbana de l’Ajuntament de Palafrugell, al llarg del mes d’abril, ha fet tasques de neteja de residus al voltant de l’espai natural del Far de Sant Sebastià. Unes actuacions que s’han concretat a l’entorn dels miradors Joaquim Turró i Divina Pastora, on s’hi han trobat principalment residus d’envasos lleugers i de vidre, així com residus tèxtils i de construcció. La neteja l’ha portat a terme una empresa especialitzada en treballs verticals i en alçada degut a la complexa accessibilitat del lloc i les dificultats que això provocava.

Cal destacar que cada any, milions de tones de residus van a parar al mar, als boscos i altres espais naturals degut a la poca conscienciació mediambiental de les persones que visiten espais naturals com el del Far de Sant Sebastià. Vetllar pels espais naturals i per la neteja de l’entorn és un compromís de l’Àrea de Qualitat Urbana. Aquesta acció ha d’ajudar a reduir el nombre de residus a la natura i donar visibilitat a aquesta problemàtica.