L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni vol tenir a punt la nova platja per a gossos abans de l'estiu. Per fer-ho, des de l'administració local indiquen que estan treballant amb Costes per tal de poder resoldre la problemàtica i obrir l'espai abans de l'estiu. La platja que es vol destinar continua essent la cala Belladona. Tal com va anunciar l'Ajuntament el passat 3 d'abril, la platja -compartida amb Platja d'Aro- també podrà ser gaudida pels gossos. Abans, però, Calonge ha d'arreglar el pla d'Usos.

«La fitxa que defineix el pla d'usos de platges defineix els elements que s'hi poden posar. Nosaltres hi incloem la de gossos, però costes interpreta que també s'hi havien de posar els metres de platges destinats en aquest ús. I és això el que podria prestar confusió. Nosaltres donàvem per fet que s'autoritzava l'ús», exposen des de l'Ajuntament. El consistori afegeix que «mantenim la idea de tirar-ho endavant perquè hi ha molts usuaris que van a la platja amb el gos i entenem que és un servei que s'havia de donar. Tant per la gent del municipi com del turisme que viatja amb animals i estem convençuts que això ha d'anar per aquí, perquè aquesta demanda cada vegada és més creixent», puntualitzen fonts municipals. Oposició veïnal Tot i que, a priori, l'Ajuntament de Calonge vol tenir el vistiplau de Costes abans de l'estiu, l'adequació de la cala Belladona en un espai on també poden anar els gossos no compta amb l'aprovació d'un grup de veïns, que va presentar al·legacions i que considera «inapropiada» la mesura. L'entitat Amics de la Belladona ha manifestat en reiterades ocasions que considera «una barbàrie» que la platja es destini a aquest ús. L'ens també ha reclamat en més d'una ocasió que es faci un estudi per tal de determinar quina és la cala més apropiada per a gossos.