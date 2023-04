De mica en mica el dia s’allarga, les temperatures són cada cop més agradables i des del moment que les agulles del rellotge, una nit de dissabte, ens resten una hora de son, l’ambient fa un canvi. És en aquests dies que podem començar a contemplar com els camps del Baix Empordà es comencen a tenyir de groc, un groc llampant, extens, un groc florit que es converteix en un atractiu pels passejants, ciclistes o turistes, que s’aturen als vorals dels camins, en el millor dels casos, i treuen el telèfon mòbil per fer-se la foto de rigor, que al llarg de la primavera i fins que pràcticament comenci l’estiu ompliran les xarxes socials.

Alguns ja ho deuen saber, d’altres no, es tracta de la Colza, un tipus de planta del que se n’obtenen diferents beneficis, tot i que en aquest país, el seu nom va lligat a un succés que van tenir lloc l’any 1981, i desafortunadament des de llavors, l’oli per cuinar que s’extreu d’aquesta planta, o la mateixa planta en si, pot arribar a preocupar més d’un.

La Colza és una planta originària de l’Índia, i en el nostre clima mediterrani se sembra a principi de la tardor. La seva floració és a principis de primavera i la collita cap al juliol i agost, tractant-se d’una planta anual que fa de 0,3 fins a un metre d’alçada.

Utilitats

Els seus usos van des de la producció d’oli que s’extreu de les llavors, fins al tortó, el residu vegetal que queda després d’haver-ne espremut l’oli, i que passant per un determinat procés, pot ser una font de proteïnes important del que se’n fa pinso per al bestiar.

L’oli de la colza no és tan sols un producte alimentari. De fet, la major part d’aquest oli és utilitzada com a base per biocombustible. A més de tot això, és una planta molt mel·lífera, d’on les abelles de la mel en recullen el pol·len o el nèctar.

Fer servir el tortó en l’elaboració de pinsos pel bestiar té efectes positius pel medi ambient, ja que redueix fins a un 13% les emissions de metà i de diòxid de carboni. Més concretament, la introducció d’aquesta planta oleaginosa en l’alimentació animal, redueix entre el 6% i el 13% les emissions de metà i des d’un 6,8% fins al 13,6% en les de diòxid de carboni segons algunes investigacions que s’han realitzat.

Aquests avantatges en la utilització del vegetal comencen en el mateix moment que són cultivades. És un tipus de cultiu de rotació, i és una planta amb la capacitat de millorar l’estructura del sol i augmentar la productivitat del cereal que després se sembri en aquest mateix terreny.

En aquest sentit, es pot aprofitar el cultiu de la colza per millorar la productivitat agrària i al mateix temps l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Colza per a biodièsel.

A la Unió Europea la colza és la matèria primera més utilitzada per a la producció del biodièsel. França i Alemanya són els principals productors d’aquest combustible dins l’espai comunitari. La sostenibilitat de la colza i altres matèries d’origen vegetal per a la producció de biocombustible és més que qüestionable.

Els estudis diuen que la quantitat de CO₂ que absorbeix la colza al llarg del seu cicle vital, és la mateixa quantitat de CO₂ que emetrà un cop cremi el combustible que se n’ha obtingut. Fins aquí bé, però si tenim en compte tot el cicle de producció i el territori emprat i desforestat a escala global per produir olis vegetals destinats al biocombustible, ja no només de colza, sinó de palma i també de soja, ja no resulta tan convincent la forma en què ens venen el biodièsel com un combustible net i menys contaminant. De fet, arriben a ser més contaminants que els combustibles d’origen fòssil. El debat està servit.

L’any passat, el 2022, el cultiu de colza a Catalunya va tenir un creixement del 80% respecte al 2021, passant de les 9.595 hectàrees a les 17.239, esdevenint, la província de Girona en la part del territori català on més es va estendre aquest cultiu, amb 8.225 hectàrees. Aquest any per culpa de la sequera s’està fent una estimació de pèrdues en la producció de colza de fins a un 30% de mitjana, depenent de la comarca aquest percentatge pot incrementar o reduir-se. Les comarques Gironines són les que en surten més ben parades.