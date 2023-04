Mas Fanals de Vulpellac, 96 vessanes de colze

El Baix Empordà està ple de camps de colza que, des de fa unes setmanes, llueixen un groc intens. Pere Fanals Coix és un dels molts cultivadors de Colza que treballen a la comarca. Ell ho fa a Vulpellac.

Pere Fanals té seixanta-nou anys, va néixer i viu a Mas Fanals, a Vulpellac, amb la seva dona, la Rosa Maria Rovira Vidal, nascuda a Mata. Quan ella tenia un any, la família va anar a viure a Casavells, fins que va fer vint-i-tres anys i es va casar amb Pere Fanals, des de llavors viuen plegats al mas.

Ell s’ha dedicat a cultivar la terra i a la ramaderia d’ençà que era jove, seguint l’ofici familiar. Abans de començar amb el cultiu de la colza tenien una explotació de vaques, aquesta era la tasca principal, però a causa de les dificultats que van començar a representar aquest tipus d’explotacions, va decidir tancar la granja.

«Cada dia t’ho ficaven més difícil amb els preus de la llet, la genètica de les vaques, etc. S’havia de fer una inversió molt gran en maquinària si volíem continuar amb la granja, i arribat aquest moment vam decidir tancar. Qui vulgui beure llet... que begui aigua, vam pensar», explica Fanals.

En Pere Fanals ja fa anys que practica aquest tipus de cultiu rotatiu: planta colza, a l’any següent blat i finalment ordi. D’aquesta manera fa una roda. Assegura que després de plantar-hi i collir la colza, en aquell terreny gairebé no seria necessari adobar la terra, ja que la producció del cereal que ve després és molt més elevada.

Actualment, compta amb un cultiu de colza de 96 vessanes, així és com anomenen en algunes comarques de Girona aquesta porció de terreny, una vessana equival a 2.187,4 metres quadrats de superfície. Quan se li pregunta quantes persones treballen en tot aquest terreny, la seva resposta és: «Jo i el tractor». Tota la colza que produeix Pere Fanals és exportada. Assegura que allà on la ven, la carreguen en vaixells al port de Palamós i surt del país.

El secret d’una bona collita

L’agricultor explica la seva manera de cultivar la colza per obtenir-ne un bon producte. La planta a partir del 15 d’octubre, hi ha explotacions que la comencen a plantar ja al setembre, però diu que «hi ha el risc que quan comença a créixer arribi una gelada i afecti la producció i la qualitat». Recalca la importància de no voler plantar camps molt espessos de llavor, sinó donar espai perquè la planta creixi sense ser molestada. D’aquesta manera, la flor groga de la colza s’estén per tota la tija; d’altra forma la tija queda pelada i la flor surt al capdamunt.

Pel cicle que té aquesta planta, només s’ha de preocupar d’alguns factors a tenir en compte. El primer seria escollir una varietat de llavor de colza que sigui resistent, després, el moment i la manera de sembrar, com tot just explicava. L’altre necessitat és la d’utilitzar un sulfat per ajudar la planta a combatre algun tipus de malaltia que algun insecte li pogués provocar, regar-la com li fa falta i finalment fer la collita. Una vegada feta la collita hi passa els discs d’arrossegament, una màquina acoblada al tractor que neteja la terra perquè quedi neta per la propera sembra.

Pere Fanals i Rosa Maria Rovira es mostren contents amb el resultat que esperen obtenir aquest any. Són temporades que es presenten imprevisibles aquests últims anys, per diferents raons. Els hiverns han de ser prou freds perquè la colza no creixi massa ràpid, les pluges han de ser suficients, o com a mínim, no estar en alerta per sequera, fet que els deixaria respirar més tranquils, i els preus s’haurien de mantenir en equilibri perquè la feina surti realment a compte.