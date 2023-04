El Departament d'Acció Climàtica, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la confraria de pescadors de Palamós han impulsat un programa formatiu que garanteixi el relleu generacional dels pescadors. Es tracta d'un curs que combina la teoria amb la pràctica i l'objectiu és facilitar l'ingrés al sector per tots aquells joves que vulguin dedicar-se a la pesca. El tret distintiu del curs és la tutorització i acompanyament que faran tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà al llarg del curs i també de les pràctiques. A més, tots els participants del curs podran treballar amb contracte d'aprenent remunerat en una de les embarcacions de Palamós durant la temporada d'estiu.

La pesca del Baix Empordà té molts reptes oberts, però un d'ells és garantir la continuïtat del sector. Per aconseguir-ho, Acció Climàtica, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la confraria de pescadors de Palamós vol treballar perquè hi hagi un relleu generacional entre els pescadors de la confraria.

Per fer-ho, les dues administracions i la confraria han ideat un curs formatiu que aproxima la professió als joves. Hi haurà tres mòduls obligatoris: el de Mariner Pescador (40 hores), una formació bàsica en seguretat (70 hores) i una part d'higiene en la producció primària de pesca extractiva (2 hores). A més, hi haurà diverses jornades pràctiques de marineria a bord de les embarcacions de Palamós, una jornada de bateig de pesca i dues de seguretat marítima a l'escola del Port de Tarragona.

Quan els alumnes acabin la formació, podran accedir a un contracte laboral per fer d'aprenent durant la campanya d'estiu en una de les embarcacions de la confraria de Palamós.