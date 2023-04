L’Ajuntament de Palamós ha tancat l’accés motoritzat a l’Espai d’Interès Natural Castell-Cap Roig, i ara ja de manera permanent mentre duri el risc d’incendi forestal. La mesura implica tancar el camí de cala Estreta als vehicles a motor. Pel que fa a l’accés a la pineda d’en Gori i s’Alguer, el tancament es farà efectiu a partir del 27 de maig.

La regulació es fa per vetllar per la conservació dels valors d’aquests espais naturals, prioritzant l’accés a peu i en bicicleta, també en favor de la seguretat dels usuaris que freqüenten l’espai durant la primavera i l’estiu. El tancament també facilitaria la intervenció dels equips d’emergència, en cas d’incendi o de qualsevol altra necessitat. Tothom qui accedeix en cotxe a Castell haurà d’estacionar a l’aparcament que es disposa especialment en aquesta època de l’any i que, precisament, serà ja de pagament a partir de demà.

L’alcalde del municipi, Lluís Puig, va assegurar en declaracions a l’emissora municipal que la mesura s’allargarà fins a la tardor. «A partir d’aquest cap de setmana s’obre l’aparcament i es tanquen els accessos rodats a tot l’espai natural fins a la tardor. S’anirà obrint per franges, n’hi haurà alguna més dels que hi va haver per Setmana Santa, però s’anirà obrint per franges fins a arribar a les dates de Festa Major en què s’obrirà l’aparcament sencer».

Espai Natural Protegit

L’espai natural de Castell-Cap Roig és un dels entorns protegits més simbòlics de la Costa Brava. D’àmbit terrestre i marí, hi ha un sector de litoral abrupte i boscós, ple de petites cales i una gran platja, l’única de la Costa Brava encara verge. Queda situat al sector més oriental de la comarca del Baix Empordà i acull algunes de les platges més simbòliques de la Costa Brava. L’espai afecta als municipis de Palamós, Mont-Ras i Palafrugell. Conjuntament amb el massís de les Gavarres, del qual el separa el corredor de Palafrugell, una fossa tectònica d’edat alpina, i les muntanyes de Begur, constitueixen l’extrem septentrional de la serralada Litoral.