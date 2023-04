Un home d'edat avançada ha mort ofegat aquesta tarda a la zona de les roques de Ses Negres al litoral de Palafrugell. Els alertants han donat l'avís a les 14.32 hores després de veure un cos que surava a l'aigua. Tant els Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d'Esquadra han acudit al lloc dels fets, però el servei marítim de la Guàrdia Civil se n'ha fet càrrec.

La temporada d'estiu no començarà fins al 15 de juny (i s'allargarà fins al 15 de setembre), però cada vegada hi ha més ofegaments fora d'aquestes dates per l'arribada primerenca del bon temps.

Els ofegaments mortals van patir un increment durant l'estiu passat a les platges de la Costa Brava: 11 persones van perdre la vida a les platges del litoral gironí. Es tracta d'un 22% més que les de l'estiu passat (9).

Extremar les precaucions

El telèfon d’emergències 112 va rebre l'estiu passat un total de 2.739 trucades a tot Catalunya per 1.865 incidències relacionades amb la campanya de platges.

Protecció Civil ha recordat en diverses ocasions que cal extremar les precaucions a la platja, sobretot el col·lectiu de gent gran, ja que molts ofegaments a platges no són per mala mar (bandera vermella) sinó per trobar-se malament i banyar-se. També recomanen no entrar dins l'aigua bruscament i seguir sempre les indicacions dels socorristes.