La Policia Local de Platja d'Aro ha denunciat una conductora sense carnet per anar beguda i saltar-se un stop davant dels agents. La infractora, que té 42 anys, va obligar la patrulla a esquivar-la amb el cotxe per evitar un accident. Quan els policies van aturar-la, tan bon punt ella va obrir la finestreta, van veure com desprenia una forta olor a alcohol. La dona, que tenia el permís de conduir caducat des de feia un any i mig, va marcar una taxa de 0,84 mg/l; és a dir, positiu penal. La cosa, però, no va acabar aquí. Perquè quan els agents van identificar el seu acompanyant, que estava molt nerviós, van veure que havia incomplert una ordre d'allunyament. Per això, el van detenir.

Els fets van tenir lloc la matinada de divendres passat. Cap a un quart de quatre de la nit, una patrulla de la Policia Local que feia ronda per Platja d'Aro va haver de fer un cop de volant per esquivar un cotxe que s'acabava de saltar un stop. El vehicle no va fer cas de la senyal que hi havia entre el carrer Miramar i l'avinguda Onze de Setembre i va sortir gairebé sense mirar.

Després d'evitar el xoc, la patrulla va aturar el cotxe per identificar-ne els ocupants. Tan bon punt la conductora va abaixar la finestreta, els policies van notar una forta olor a alcohol. Per això, van demanar-li la documentació a la infractora per fer-li la prova de l'etilòmetre. La dona, que té 42 anys, va marcar 0,84 mg/l d'aire expirat, cosa que supera el límit penal i multiplica per tres la taxa permesa.

A més, els agents també van veure com la infractora feia un any i mig que tenia el permís de conduir caducat. Per això, la van denunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Trencament de condemna

A més de denúncia, els fets també van acabar amb una detenció. En aquest cas, la de l'home que anava al seient de l'acompanyant. L'individu, que té 42 anys, es va mostrar molt nerviós tota l'estona. Quan els policies van comprovar-ne la identitat, van veure com tenia vigent una ordre d'allunyament cap a la conductora, que havia estat la seva parella. Per això, els agents el van detenir per un delicte de trencament de condemna.