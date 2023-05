Aquest dissabte, dia 6 de maig, es disputarà a l’Empordà Golf Club de Gualta una nova edició, i en van 23, del torneig de golf de l’hotel Mas de Torrent, un esdeveniment esportiu i social que segons l’organització combina «esport, gastronomia i relacions socials».

L’origen del torneig es remunta a l’any 2000, i aplega cada any «la flor i nata de l’alta societat civil que viu, té segones residències o estiueja a la Costa Brava», segons els seus responsables, que inclouen aquesta competició entre les activitats que organitza l’hotel per a «hostes, clients i amics (...) per gaudir del bon viure, de les seves instal·lacions luxoses, i de tot allò que la zona de l’Empordà ofereix».

El torneig, que manté aquest doble caràcter esportiu i social, tindrà uns 80 participants federats i handicap de joc. Quera i Omega són els patrocinadors de l’esdeveniment, que culminarà amb un àpat al mateix Empordà Golf Club.