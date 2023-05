El TS anul·la la pujada de la taxa d’escombraries en els pisos turístics de Torroella

Punt final al conflicte entre els pisos turístics i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí pel que fa a la taxa d’escombraries. El Tribunal Suprem (TS) ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de l’any 2020 que anul·lava la pujada de taxes d’escombraries imposada per l’Ajuntament als pisos turístics del municipi l’any 2019.

La taxa fiscal aprovada per l’ajuntament va incloure els habitatges d’ús turístic dins la categoria d’establiments comercials i industrials, el que representava un increment considerable de l’import dels rebuts per aquest concepte. Davant aquest fet, l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) va impulsar un recurs judicial que s’ha resolt a favor dels pisos turístics.

En un comunicat emès ahir, l’ATA subratllava que el consistori haurà de retornar l’import als afectats per l’increment i també haurà d’assumir les despeses judicials: «Amb la nova taxa, els propietaris dels pisos turístics van haver de pagar el triple o el quàdruple del qual pagaven en l’exercici anterior. I en alguna ocasió l’import del rebut respecte al 2019 es va multiplicar per deu. El consistori haurà de retornar l’import als afectats per l’increment de la taxa amb els interessos que corresponguin». L’entitat afegia que la sentència del TS representa «una victòria important»: «és una victòria important i representa un toc d’atenció per als ajuntaments que vulguin regular els HUT sense una base sòlida i fonamentada».

L’ATA també va afegir que va demanar en «diverses ocasions» asseure’s a parlar de la problemàtica i insisteixen que «l’Ajuntament de Torroella de Montgrí no va voler i va preferir resoldre-ho als tribunals». Per tot plegat, l’Associació considera una «irresponsabilitat» que l’ajuntament hagi insistit a continuar presentant recursos i «fent servir els diners de tots els ciutadans i amb sentències tan contundents, tant la dictada pel jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona el setembre del 2021 com amb la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l’abril del 2022», insisteixen.