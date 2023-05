El bloc de 34 pisos cooperatius de protecció oficial de Palamós començarà a construir-se aquesta tardor. L'edifici costarà 5 milions d'euros, que fonamentalment es cobriran a través de préstecs concedits per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). En concret, per aquesta via n'arribaran 4 milions d'euros. La resta del finançament l'aportaran els socis i també la Generalitat, que concedirà una subvenció de 950.000 euros. L'artífex del projecte, la cooperativa Sostre Cívic, preveu que l'obra s'enllesteixi el 2026. Serà aleshores quan els socis podran entrar-hi a viure. Els pisos es faran en una parcel·la municipal que l'Ajuntament de Palamós ha cedit i el 25% dels habitatges es destinaran a col·lectius en risc d'exclusió.

El projecte d'habitatges socials cooperatius de Palamós ja ha completat els diferents tràmits per poder engegar l'obra. Els pisos ja compten amb un grup impulsor de sòcies, finançament bancari, llicència d'obres i projecte d'execució. Són, segons concreta Sostre Cívic, "els quatre pilars indispensables" per començar a construir el bloc, que s'aixecarà en un solar de l'avinguda Catalunya cedit per l'Ajuntament.

La promoció constarà de 34 pisos de protecció oficial. L'edifici és el primer habitatge cooperatiu en cessió d'ús d'aquestes característiques que s'impulsa a les comarques gironines.

El projecte va començar a caminar a finals del 2020, quan l'Ajuntament de Palamós va cedir a Sostre Cívic el dret de superfície de la parcel·la (de 996 metres quadrats). La cessió es va fer per un període de 75 anys, a partir dels quals els terrenys tornaran a revertir al municipi. L'any passat, el projecte també va rebre la llicència d'obres. El projecte s'ha fet conjuntament entre les arquitectes d'UMMA i el grup impulsor format per les persones que ja s'han interessat per entrar a viure al bloc.

L'últim tràmit per tirar endavant l'obra ha estat lligar-ne el finançament. El bloc costarà 5 milions d'euros, que fonamentalment es cobriran a través de l'ICO. El banc públic adscrit al Ministeri d'Afers Econòmics ja ha aprovat un préstec bancari de 4 milions d'euros.

"És la primera vegada que l'ICO s'obre a finançar un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb un termini de 40 anys", destaca Sostre Cívic. "Un fet poc habitual al sector, que permetrà tenir quotes d'ús més assequibles i que assenta un precedent per impulsar el model de cessió d'ús com a alternativa per accedir al dret a l'habitatge", hi afegeix la cooperativa artífex del projecte.

La resta del finançament es complementarà amb una subvenció de 950.000 euros que concedirà la Generalitat de Catalunya per a la promoció d'habitatges de protecció oficial. I l'import restant, vindrà de les aportacions de capital dels socis.

El 25%, per a col·lectius vulnerables

Els 34 habitatges es distribuiran en cinc plantes i el 25% dels pisos es destinaran prioritàriament a col·lectius en risc d'exclusió o que tenen dificultats per accedir a l'habitatge. Entre aquests, els joves, les famílies monoparentals o els majors de 65 anys.

L'edifici, que tindrà espais col·lectius a les diferents plantes i 34 places d'aparcament, serà sostenible i aplicarà mesures de sostenibilitat ambiental i energètica. Entre d'altres, tindrà façanes prefabricades, instal·lacions centralitzades d'alta eficiència en climatització i plaques fotovoltaiques, amb l'objectiu que el seu consum sigui gairebé nul.

També, al Baix Empordà

El de Palamós no és el primer projecte de Sostre Cívic a comarques gironines. Al Baix Empordà, la cooperativa ja gestiona uns pisos socials a Palafrugell i Calonge, a més de treballar en la promoció del primer habitatge cooperatiu per a gent gran a Sant Feliu de Guíxols.

Amb més de 1.100 socis i sòcies arreu de Catalunya, Sostre Cívic treballa per un model alternatiu d'accés a l'habitatge. És una entitat pionera a Catalunya en la divulgació, promoció i gestió de projectes d'habitatge cooperatiu sense afany de lucre i en règim de cessió d'ús. Es tracta d'una fórmula intermèdia entre la propietat i el lloguer: la tinença de l'immoble pertany a la cooperativa i els veïns, que en són socis, participen i gaudeixen d'un dret d'ús indefinit, transmissible i a preu assequible.

Actualment, gestionen uns 550 habitatges a tota Catalunya en diverses fases de promoció: 150 en convivència, 100 en construcció o rehabilitació i els altres 300, en fase de desenvolupament. Recentment, ha estat reconeguda amb un premi plata als Premis World Habitat de l'ONU, els premis líders en habitatge a escala internacional.