Les colles de carrossaires, de comparses i els grups d’animació van presentar el gran Carroussel de la Costa Brava, en el marc d’un sopar popular que va aplegar prop de 400 persones a l’espai de la Bòbila, el qual va servir com a preàmbul de les ganes que hi ha de Carroussel – Carnaval de carnavals, el gran esdeveniment de primavera a la Costa Brava. Després del sopar de germanor que va unir totes les colles, es va veure un autèntic espectacle de música, llum i color titulat “La teva cara em sona”, el qual va comptar amb unes divertides actuacions musicals i que servien per donar pistes sobre el que es podrà veure a la desfilada del primer cap de setmana del mes de juny.

Al Carroussel Costa Brava – Carnaval de Carnavals d’aquesta 61a edició prendran part aquest any 14 colles repartides en els diferents grups que hi ha: carrosses inèdites, comparses inèdites, carrosses no inèdites, comparses no inèdites i animació. La categoria amb més gruix de participants serà el de carrosses inèdites amb les colles locals: EKSI, Els Incorrectes, Garnatxa, Tot al 17, Dàlmates, Diversàlia, Imaginació i Confetti. I també totes locals, són les que desfilaran amb comparses inèdites: Els Trompats, The Queens, Chearleaders, Imparables, La Tustarrada i l’Asociación Latina de Palafrugell. El 61è Carroussel Costa Brava de Palafrugell, tindrà lloc el diumenge 4 de juny del 2023, amb el seu recorregut habitual a través dels carrers de la vila on s’espera una gran afluència de gent a partir de les 5 de la tarda. Cal recordar que el Carroussel va ser declarat Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional.