El jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà ha decretat presó provisional sense fiança per a un lladre multireincident de Palafrugell que acumula onze detencions en tres mesos. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van arrestar de nou el sospitós dimarts passat i el van poder relacionar amb el robatori a una botiga del carrer de Santa Margarida. Els agents van comprovar que el comerç tenia danys a la porta d'accés i, poc després, van localitzar el presumpte lladre carregat amb part del botí. La investigació també el va poder vincular amb un altre fet semblant que va tenir lloc el 26 d'abril en una altra botiga. En aquesta ocasió, van trobar dues empremtes del detingut a un vidre de la porta.

La investigació apunta que, en els darrers mesos, hi ha hagut una onada de robatoris a comerços de Palafrugell, sobretot a botigues de la zona comercial del nucli antic i que això ha generat "certa alarma social". Ara, el jutjat d'instrucció ha enviat a presó un presumpte lladre que acumula nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni.

La darrera detenció va ser cap a dos quarts de cinc de la matinada del 9 de maig. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local el van enxampar amb objectes robats d'una botiga, alguns dels quals encara amb etiquetes penjades. A més, van comprovar que la porta d'accés al comerç estava forçada.

La unitat d'investigació dels Mossos també li seguia la pista per un altre robatori que havia tingut lloc uns dies abans. El 26 d'abril, havien entrar a robar a una botiga del carrer Sant Sebastià i s'havien endut uns deu euros en monedes. De nou, el lladre havia accedit al comerç forçant una porta. En un vidre, la policia científica hi va localitzar dues empremtes que van resultar ser del sospitós.

El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal per aquests dos robatoris. El fiscal Víctor Pillado va sol·licitar l'ingrés a presó per risc de reiteració delictiva. L'arrestat acumula un total de catorze detencions, onze de les quals des del febrer. A més, dotze són per delictes contra el patrimoni, sobretot robatoris amb força. També hi ha vuit causes obertes contra ell a diversos jutjats de la Bisbal i Figueres.

El jutjat acorda enviar-lo a presó provisional comunicada i sense fiança i argumenta que, en cas de sortir en llibertat, podria continuar amb la seva "espiral delictiva".