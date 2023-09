L'equip de Govern de la Bisbal d'Empordà veu "molt complicat" poder fer un geriàtric nou a la ciutat, malgrat que està col·lapsat i no l'actual no té capacitat per créixer. El motiu és que l'anterior executiu municipal, liderat pel republicà Enric Marquès, va deixar escapar una subvenció de 6,2 milions d'euros dels fons Next Generation. Segons ha denunciat l'actual alcalde, Òscar Aparicio, l'antic equip de govern va renunciar "unilateralment i sense dir res" a la resta de formacions, un fet que Aparicio qualifica de "molt greu". L'actual batlle assenyala que el projecte de 15 milions d'euros inicials obligava a buscar 8,8 milions de recursos amb la resta d'administracions, però assegurava tenir un geriàtric nou.

La realitat, assegura Aparicio, és que l'anterior equip de govern va decidir renunciar als 6,2 milions "sense consultar ningú", després que no els aprovessin una rebaixa del projecte. Una renúncia que, assegura l'actual batlle, es va produir a quatre dies de les anteriors eleccions municipals. A més, assegura queL'equip de Govern de la Bisbal d'Empordà veu "molt complicat" poder fer un geriàtric nou a la ciutat, malgrat que està col·lapsat i no l'actual no té capacitat per créixer. El motiu és que l'anterior executiu municipal, liderat pel republicà Enric Marquès, va deixar escapar una subvenció de 6,2 milions d'euros (MEUR) dels fons Next Generation. Segons ha denunciat l'actual alcalde, Òscar Aparicio, l'antic equip de govern va renunciar "unilateralment i sense dir res" a la resta de formacions, un fet que Aparicio qualifica de "molt greu". L'actual batlle assenyala que el projecte de 15 MEUR inicials obligava a buscar 8,8 MEUR de recursos amb la resta d'administracions, però assegurava tenir un geriàtric nou.

El nou geriàtric de la Bisbal d'Empordà encara haurà d'esperar. Segons ha explicat avui l'actual equip de govern municipal, es tracta d'un equipament "col·lapsat" i que necessita una millora. De fet, el tinent d'alcalde, Xavier Dilmé, assenyala que hi ha una llista d'espera llarga i que l'actual edifici necessita una millora. Per això, tots els grups municipals van arribar a la conclusió que el millor era aixecar un nou edifici. A més, la capital del Baix Empordà compta amb uns terrenys de 20.000 metres quadrats cedits i, per tant, no cal que es compri cap parcel·la per poder-lo construir.

Tot plegat va fer que l'antic equip de govern, liderat per Enric Marquès, demanés una subvenció per posar en marxa el nou equipament. Es va fer una sol·licitud de 12 MEUR, en tant que el projecte s'enfilava als 15 MEUR, però la quantitat concedida va ser inferior, en concret 6,2 MEUR, procedents de fons Next Generation.

Això va fer que l'Ajuntament hagués de buscar uns 8,8 MEUR per poder tirar endavant el nou geriàtric. Segons ha explicat l'actual alcalde, en aquella època a l'oposició, tots els grups van estar d'acord en mirar quines opcions hi havia per fer front a la resta. Opcions com mancomunar les despeses amb ajuntaments propers entre els quals el geriàtric de la Bisbal dona servei també i, sobretot, parlar amb el Departament de Drets Socials.

"En cap cas vam dir que renunciaríem als diners, sinó que buscaríem com fer-ho, assumint que és una competència de la Generalitat, però un servei pels nostres conciutadans", ha remarcat l'alcalde actual Òscar Aparicio.

La realitat, assegura Aparicio, és que l'anterior equip de govern va decidir renunciar als 6,2 MEUR "sense consultar ningú", després que no els aprovessin una rebaixa del projecte. Una renúncia que, assegura l'actual batlle, es va produir a quatre dies de les anteriors eleccions municipals. A més, assegura que Marquès tampoc li va comunicar en el traspàs de poders.

"En aquells moments eren més de 6 milions que arribaven i per tant menys de cost i ara vol dir que el 100% dels 15 milions de l'obra s'ha d'assumir des de les administracions. Això ho complica molt", lamenta Aparicio.

Un fet "molt greu"

L'alcalde assenyala que es tracta d'un fet "molt greu", perquè, diu, no es va comunicar i perquè probablement no hi haurà opció a tenir una altra subvenció com aquesta. "Entenem que s'hauria d'haver negociat amb la conselleria i haver explorat altres opcions", remarca.

De fet, Aparicio explica que en una recent visita del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, a la Bisbal "de seguida va veure l'estat de les instal·lacions" de l'actual equipament. Ara, diu el batlle, tornaran a negociar amb les diferents administracions per poder presentar un nou projecte.