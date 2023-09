L'equip de govern de Palafrugell (Baix Empordà) diu que s'han trobat un ajuntament on hi ha "col·lapse administratiu, problemes a l'àrea de contractació, descoordinació i falta de planificació". Aquest és el balanç dels primers 100 dies al capdavant del consistori que han fet l'alcalde, Juli Fernández, i el primer tinent d'alcalde, Isidre Tenas. En aquest sentit, han dit que la prioritat ha estat "posar ordre" i entomar els principals problemes que s'han trobat. Entre ells, "mala gestió de residus, la pròpia gestió del contracte d'escombraries o la manca de personal necessari en àrees importants com la contractació o els serveis jurídics".

Fernández ha posat exemples d’aquest "col·lapse" que s'han trobat: "contractes caducats com els de riscos laborals, el servei postal o el de telefonia". "També situacions com el del contracte de residus, on no existia ni un calendari d’accions ni la informació necessària sobre el desenvolupament del servei", ha explicat.

Per intentar resoldre-ho, el govern espera que aviat es pugui començar a desplegar el seu Pla d’Acció que ha de permetre una major coordinació i planificació dins el mandat, un cop estigui ordenat a nivell intern el funcionament administratiu de l’ajuntament.

Pel que fa a la "descoordinació", s'ha creat la figura del coordinador. Finalment, a nivell de planificació estan treballant per dotar a les àrees dels recursos necessaris per establir eines que permetin una estratègia a mitjà i llarg termini per "donar un millor servei a la ciutadania".

Fernández va recuperar l'alcaldia del municipi a les municipals del maig amb un pacte amb Som Gent del Poble (SGdP). Va ostentar el càrrec entre el 2011 i el 2017- quan una moció d'ERC i el PDeCAT el va desbancar- i es va tornar a imposar a les urnes el 28-M. De fet, aquest era el cinquè cop que el PSC que guanyava.

L'any 2019 també va guanyar els comicis però un pacte a tres bandes entre ERC, Som Gent del Poble-Tots per l'Empordà (SGDP-TE) i JxCat, que hi va donar suport des de fora, va convertir en alcalde el republicà Josep Piferrer.